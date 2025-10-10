El Cabildo celebra el triunfo del proyecto de las cumbres de Famara gracias al apoyo popular

El proyecto de restauración ambiental de las Cumbres de Famara, en Lanzarote, ha sido reconocido con el premio nacional Europa se siente verde, un galardón que distingue las mejores iniciativas financiadas por fondos europeos y enfocadas en la sostenibilidad medioambiental.

El reconocimiento fue otorgado tras una votación popular celebrada este viernes, 10 de octubre, en la que la ciudadanía de Lanzarote, La Graciosa y otras islas del Archipiélago mostró un fuerte respaldo.

En apenas cinco minutos, el proyecto recibió el apoyo necesario para superar a otras propuestas finalistas a nivel nacional.

Un proyecto de conservación con impacto real en el territorio

Esta iniciativa tiene como objetivo la recuperación ecológica de un enclave de alto valor ambiental. Las Cumbres de Famara, ubicadas al noroeste de la isla, albergan más de 350 especies endémicas, muchas de ellas amenazadas por la actividad humana o la degradación del entorno.

Entre las acciones más destacadas del proyecto se incluyen:

La producción y plantación de 10.000 ejemplares de flora autóctona.

de flora autóctona. La restauración de hábitats degradados mediante técnicas respetuosas con el entorno.

mediante técnicas respetuosas con el entorno. La implicación de colectivos sociales, voluntariado y centros educativos, fomentando una conciencia ambiental desde la base.

El proyecto ha supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros, cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Implicación institucional y gestión directa del Cabildo

El Cabildo de Lanzarote será el encargado de dirigir y ejecutar el proyecto, según confirmó su presidente, Oswaldo Betancort. El dirigente insular destacó el compromiso de la población y la necesidad de continuar trabajando con transparencia y participación: “Nos comprometemos a impulsar esta iniciativa con rigor, participación y transparencia, para que las futuras generaciones hereden un Famara vivo y resiliente”, afirmó.

El consejero insular de Medio Ambiente, Samuel Martín, añadió que el reconocimiento supone un estímulo para seguir defendiendo los valores ecológicos de la isla: “Este premio no sólo distingue un proyecto, sino el esfuerzo colectivo de quienes llevan años protegiendo Famara”.

Gesplan asume la ejecución técnica del proyecto

El pasado 15 de julio de 2024, el Cabildo oficializó la contratación de la empresa pública Gesplan para llevar a cabo las actuaciones de campo previstas. Esta entidad cuenta con experiencia en la gestión ambiental y planificación territorial en Canarias.

La intervención está incluida dentro de la Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN), una línea de acción del Fondo de Desarrollo de Canarias que persigue impulsar proyectos sostenibles en las islas. El Área de Medio Ambiente destinará cerca de 900.000 euros a esta fase del plan.

Participación social y apoyo del Gobierno de Canarias

El éxito de esta candidatura no habría sido posible sin el respaldo ciudadano. El Cabildo ha agradecido la participación activa de la población durante la votación final, que se retransmitió en directo a través del canal del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Asimismo, se ha destacado la colaboración del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, instituciones clave para el desarrollo y financiación del proyecto.