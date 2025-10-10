La colonización de Lanzarote puede remontarse al año 1.000 años antes de Cristo

La colonización de Lanzarote pudo ser muy anterior a lo que se creía hasta ahora: Los estudios del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Atoche, basados en los yacimientos de El Bebedero y Buenavista, sitúan la protohistoria de la isla "en torno al año 1.000 antes de Cristo".

Pablo Atoche ofreció anoche la noche la conferencia titulada La protohistoria de Lanzarote: viejas creencias frente a las nuevas evidencias, que abrió las octavas Jornadas de Historia de Teguise, cuya actividad se alargará hasta el 30 de octubre, con el cierre del paleontólogo Juan Luis Arsuaga.

Este catedrático señaló que hay hasta seis indicios distintos que confirman que la colonización es muy anterior al cambio de era: las fechas datadas con carbono 14, los contextos estratigráficos, objetos de importación púnicos del siglo VI antes de Cristo, los estudios de genética humana, la genética de cebadas modernas y la tasa de crecimiento de la población propuesta por Antonio Macías.

Una comunidad indígena muy activa

Atoche recordó que la arqueología de Lanzarote tiene una posición preeminente para explicar el descubrimiento y colonización de Canarias por su cercanía al continente africano y la existencia de yacimientos aborígenes, donde se han recuperado objetos púnicos y romanos.

Sostiene que, frente a la visión aislada y sin cambios de la población aborigen, existió una comunidad indígena muy activa con contactos continuados con el exterior y que supo adaptarse bien a las circunstancias limitantes de la isla. "Una cultura indígena conectada y cambiante".

Zonzamas, El Bebedero y Buenavista

También apuntó que el yacimiento de Zonzamas no es "el yacimiento paradigmático" en Lanzarote, ya que sus aportaciones a la protohistoria no van más allá de los siglos V a VII después de Cristo, frente a las dataciones en El Bebedero o Buenavista, "denostados como Lobos por salirse del esquema tradicional de la visión aislada, estática y atemporal".

En su conferencia en Teguise, hizo un repaso por los distintos hallazgos y estudios en los dos yacimientos, donde se han hecho 18 campañas desde el año 1985 y donde "el incremento de información y los hallazgos ha sido exponencial, completados con dataciones, secuencias estratigráficas y hallazgos de materiales indígenas e importados en niveles profundos.

Hallazgos en los yacimientos

Atoche explicó detalladamente los hallazgos en ambos yacimientos, con elementos vinculados a la agricultura, y otros muchos como un ánfora romana completa, dos piezas de un molino circular, una cisterna, una habitáculo para el tratado de las pieles, etc.

Las muestras de la estructura de fuera del yacimiento de Buenavista se datarían en el siglo X antes de la Era y las del interior en el siglo VI, también anterior a la Era, mientras que en Buenavista serían sobre el siglo I antes de Cristo.

Para contrastar la fiabilidad de la cronología, escogieron datar cuatro muestras diferentes, unas de vida corta y otras de vida larga, como carbón, cenizas, huesos y excrementos recuperadas en un mismo nivel de ocupación, enviadas de forma inmediata al laboratorio para evitar una contaminación y sometidas a cuatro análisis distintos: carbono 14, fitolitos y paleopólenes de dos tipos distintos, y dan la misma cronología las cuatro.