Lanzarote destina más de 9 millones de euros a la compra de inmuebles para atención sociosanitaria

El Cabildo de Lanzarote ha anunciado este viernes una inversión superior a 9,2 millones de euros para la adquisición de seis inmuebles en distintos municipios de la isla, que serán destinados a la creación de nuevos centros sociosanitarios. Esta operación, impulsada por el Área de Bienestar Social e Inclusión, forma parte del plan insular para reforzar y modernizar la red de cuidados de larga duración.

La licitación, ya publicada a través de la sede electrónica del Cabildo, responde a la necesidad de adaptar los recursos sociosanitarios a un modelo más cercano, accesible y centrado en la persona, con espacios que favorezcan la calidad de vida de las personas dependientes.

Las nuevas infraestructuras estarán repartidas entre Arrecife, HaríaTinajo y Yaiza, y permitirán crear 100 nuevas plazas públicas, 40 en régimen residencial y 60 en centros de día.

Fondos europeos para modernizar los cuidados

La financiación de este proyecto procede del Fondo de Recuperación Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Estos fondos están dirigidos a impulsar mejoras estructurales en el ámbito de los cuidados, la accesibilidad y la inclusión.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha explicado que esta inversión se alinea con otras iniciativas recientes, como el comienzo de las obras en la nueva residencia de mayores de Tahíche, que dispondrá de 75 plazas residenciales y 50 de estancia diurna.

“Este grupo de Gobierno demuestra con hechos y nuevas inversiones su apuesta por las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás” Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

“Este paso demuestra nuestra apuesta decidida por las personas más vulnerables. Trabajamos para que nadie quede atrás”, declaró Betancort.

Reparto por municipios y tipología de plazas

El proceso de compra contempla seis lotes, cada uno correspondiente a un inmueble concreto, con requisitos específicos de ubicación y uso. El objetivo es garantizar una cobertura territorial equilibrada y responder a las demandas de diferentes perfiles de usuarios:

Lote 1: Arrecife – Inmueble destinado a personas con discapacidad en régimen residencial (mínimo 15 plazas).

Lote 2: Haría – Residencia para personas mayores dependientes (mínimo 10 plazas).

Lote 3: Tinajo – Centro de día para personas mayores (mínimo 20 plazas).

Lote 4: Arrecife – Centro de día para personas con discapacidad intelectual o física (mínimo 20 plazas).

Lote 5: Yaiza – Residencia para personas mayores dependientes (mínimo 15 plazas).

Lote 6: Arrecife – Centro de día para personas mayores (mínimo 20 plazas).

Con este reparto, se busca acercar los recursos asistenciales a la población, evitando desplazamientos innecesarios y fomentando el arraigo en el entorno local.

Oswaldo Betancort (i) y Marci Acuña en el Cabildo de Lanzarote. / La Provincia

Criterios de calidad y accesibilidad

El Cabildo de Lanzarote ha fijado criterios estrictos para la adquisición de estos inmuebles. Entre ellos, destacan:

Buena habitabilidad y conservación del edificio.

Cumplimiento de la normativa vigente en seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, protección acústica y salubridad .

. Ubicación en suelo urbano consolidado .

. Disposición inmediata del inmueble y propiedad libre de cargas, arrendamientos u ocupantes .

. Cercanía a otros recursos sociales y disponibilidad de aparcamientos cercanos.

Además, se establecen diferencias en los requisitos de superficie en función del tipo de inmueble:

Para viviendas individuales : mínimo de 90 m² útiles .

: mínimo de . Para centros sociosanitarios o edificios colectivos: mínimo de 400 m² útiles.

Plazo de presentación de ofertas

El plazo para que los propietarios interesados presenten sus ofertas es de 10 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en la sede electrónica del Cabildo.

Las propuestas deben dirigirse al Área de Contratación, y cumplir con todos los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y administrativos.

Una apuesta estratégica por el bienestar social

La vicepresidenta del Cabildo y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, destacó que esta acción responde a uno de los grandes retos del actual grupo de Gobierno: mejorar la respuesta a la creciente demanda de plazas sociosanitarias en Lanzarote y La Graciosa. “Esta inversión impactará directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Queremos que los cuidados estén más cerca de las personas, con centros adaptados y eficientes”, apuntó Tovar.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, remarcó que esta estrategia es coherente con la Estrategia de Accesibilidad e Inclusión que se viene desarrollando desde el inicio del mandato. Se trata de una política transversal que busca un modelo de atención moderno, equilibrado y ajustado a la realidad insular, especialmente en una isla con una población cada vez más envejecida.

Nuevos estándares de atención

El modelo de cuidados de larga duración que se impulsa en Lanzarote se ajusta a las recomendaciones de organismos como el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que promueve un enfoque centrado en la persona, con espacios más pequeños, integrados en el entorno y adaptados a las necesidades individuales.

Este modelo está también en línea con el Plan de Choque para la Economía de los Cuidados, incluido dentro del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que persigue aumentar las plazas públicas, profesionalizar los cuidados y avanzar hacia una atención más humanizada.

Lanzarote avanza hacia una red sociosanitaria más inclusiva

Con este nuevo impulso, el Cabildo de Lanzarote da un paso decisivo para reforzar el sistema insular de atención a la dependencia. La compra directa de inmuebles, frente a otras fórmulas como la construcción desde cero, permite agilizar la puesta en funcionamiento de nuevas plazas y responder más rápido a una demanda creciente, especialmente en zonas rurales o menos atendidas hasta ahora.

Además, esta medida se inserta dentro de un plan más amplio de transformación del bienestar social, que apuesta por la coordinación entre áreas, el aprovechamiento de fondos europeos y la creación de una red más amplia, moderna y humana.