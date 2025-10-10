Lanzarote recibe la visita de más de 30 agentes de viaje de Estados Unidos y Canadá

Lanzarote continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con una acción promocional dirigida al mercado turístico de Estados Unidos y Canadá. Esta semana, más de 30 agentes de viaje procedentes de ambos países participan en un viaje de familiarización (conocido como fam trip), organizado por SPEL–Turismo Lanzarote, entidad dependiente del Cabildo insular.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos por reforzar la posición de la isla como destino turístico de referencia en Norteamérica, así como establecer alianzas comerciales con operadores turísticos de larga distancia.

Bienvenida institucional y visión estratégica

La recepción oficial del grupo tuvo lugar en el Hotel Secrets Lanzarote, en Puerto Calero, donde el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el consejero delegado de Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, dieron la bienvenida a los participantes.

Durante el acto, Betancort destacó la importancia de este tipo de acciones dentro de la estrategia a largo plazo de posicionar Lanzarote como un destino atractivo para el turismo norteamericano: “Este tipo de visitante busca experiencias de calidad, sostenibles y auténticas. No se trata solo de aumentar el número de turistas, sino de atraer un perfil que aporte mayor rentabilidad al destino”.

Héctor Fernández (i) y Oswaldo Betancort, en el acto de bienvenida a agentes de viaje de Estados Unidos y Canadá / La Provincia

Por su parte, Fernández subrayó que la presencia de agentes es clave para abrir nuevos mercados: “Los turistas no llegan sin que antes lo hagan quienes les recomiendan destinos. Ya en las primeras horas del viaje, hemos notado un interés genuino por conocer y vender Lanzarote”.

Actividades en Lanzarote

El programa diseñado para este fam trip incluye recorridos por lugares emblemáticos, como el Parque Nacional de Timanfaya o las Salinas de Janubio, además de experiencias gastronómicas y visitas culturales.

El objetivo es que los agentes descubran la identidad paisajística y cultural única de Lanzarote, basada en su origen volcánico y su forma de vida sostenible.

Oswaldo Betancort, junto a agentes de viaje de Estados Unidos y Canadá, en Puerto Calero / La Provincia

Colaboración entre islas en la promoción exterior

Una de las novedades destacadas en esta acción ha sido la colaboración interinsular, con la participación de representantes turísticos de Gran Canaria. Esta cooperación refuerza la estrategia de promocionar Canarias como un destino unificado, especialmente en los mercados de largo radio como el norteamericano.

Fernández calificó esta coordinación como una muestra de “inteligencia institucional” y señaló que los resultados comenzarán a apreciarse “a corto y medio plazo”.