El proyecto de restauración de las cumbres de Famara en Lanzarote obtiene el premio nacional 'Europa se siente verde'

El proyecto de restauración de las cumbres de Famara, iniciativa impulsada por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014‑2020), ha sido distinguido con el galardón Europa se siente verde en la edición nacional del concurso Europa se siente.

Esta convocatoria, promovida por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, busca reconocer las mejores actuaciones financiadas con recursos europeos en España.

La candidatura canaria compitió con más de 350 proyectos en todo el país y resultó seleccionada por su ámbito medioambiental, obteniendo el reconocimiento en la categoría que premia intervenciones vinculadas con la restauración natural, la transición ecológica y la adaptación al cambio climático.

Inversión, ecosistemas y biodiversidad

El proyecto de restauración cuenta con una inversión total que supera los 1,7 millones de euros y está orientado a rehabilitar uno de los espacios más sensibles de Lanzarote, donde se estima la presencia de más de 350 especies endémicas. Entre las acciones ejecutadas se incluyen la producción y plantación de más de 10.000 ejemplares de flora autóctona, así como la recuperación de hábitats degradados en las zonas altas de Famara.

El plan pretende no solo restaurar el ecosistema de esa región, sino también convertirlo en un centro generador de semilla y referente para futuras intervenciones ambientales en el archipiélago y en la Macaronesia.

Colaboración institucional y educativa

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, dedicó palabras de agradecimiento a la sociedad canaria, señalando que “personas públicas, instituciones, medios, sociedad civil y ciudadanos de a pie se han volcado para traer este reconocimiento”. Destacó asimismo el esfuerzo técnico y el cuidado con el que los profesionales del Servicio de Biodiversidad —en particular Sofía Rodríguez y Carlos Samarín— han dirigido un proyecto de carácter integral.

En la ejecución del proyecto han participado entidades públicas y privadas, organismos científicos, el Ministerio de Defensa, y comunidades educativas, entre otras instituciones. Entre los colaboradores aparecen el IES Teguise, la Universidad de La Laguna y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

Transición Ecológica premia a los 'Guardianes de Famara' por la restauración ecológica / ACFI

El acto de entrega del premio se celebró en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con la presencia de autoridades de la Consejería canaria (como el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende), representantes del Ministerio de Hacienda y los equipos técnicos del proyecto.

Reconocimiento del concurso 'Europa se siente'

La iniciativa Europa se siente tiene por objetivo visibilizar los resultados relevantes alcanzados por proyectos financiados con fondos europeos. En su edición de 2025, más de 350 candidaturas de toda España fueron presentadas, distribuidas entre seis categorías, incluyendo aquella en la que resultó ganador el proyecto de Famara.

La categoría “verde” contemplaba actuaciones orientadas a la transición ecológica, restauración del paisaje y mitigación del cambio climático, compitiendo un total de 54 proyectos para quedar finalistas.

“Estamos muy orgullosos de haber obtenido este reconocimiento, que pone el foco en Canarias y en Lanzarote como caso de éxito" Mariano H. Zapata — Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

Los finalistas presentarán sus proyectos el 10 de octubre de 2025 durante el Acto Anual de Fondos Europeos que se celebrará en Santa Coloma de Gramenet, día que también concluirá el proceso de selección y votación entre los proyectos.

El papel de Canarias como laboratorio natural

Según las declaraciones del consejero Zapata, Canarias aspira a consolidarse como “laboratorio natural” de técnicas innovadoras de restauración ambiental y adaptación climática. Considera que el reconocimiento obtenido es un respaldo al modelo canario de gestión del patrimonio natural y a la correcta aplicación de fondos europeos.

La concepción del proyecto no recae solo en actuaciones aisladas, sino en una intervención con visión ecosistémica: producción de planta local, recuperación de suelos degradados, conexión con procesos naturales de regeneración y generación de semilla para replicar en otras zonas.

Contexto previo y antecedentes locales

El proyecto de restauración de Famara no surge de la nada. En los últimos años, estudios y actuaciones piloto han explorado la recuperación de zonas altas con especies autóctonas y metodologías adecuadas al entorno árido de Lanzarote. Por ejemplo, se han documentado esfuerzos de reforestación y participación institucional en la zona con especies endémicas.

Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote ya había firmado notificaciones con la empresa pública Gesplan para ejecutar tareas de restauración en las cumbres de Famara como parte de programas regionales de desarrollo sostenible (por ejemplo, en el marco de la Estrategia Lanzarote 2016‑2025).

Lanzarote impulsa la restauración ecológica de las Cumbres de Famara. / LP/DLP

Este reconocimiento nacional refuerza la relevancia de esos esfuerzos previos y su proyección hacia nuevas fases de acción ambiental.

Perspectivas y desafíos

Obtener el premio “Europa se siente verde” aporta visibilidad y legitimidad al proyecto, pero también abre retos a corto y medio plazo. Entre ellos:

Garantizar la ejecución material de las acciones previstas con calidad, rigor y sostenibilidad.

Consolidar el mantenimiento de las plantas introducidas, el control de especies invasoras o factores degradantes, y asegurar la persistencia del ecosistema restaurado.

Fomentar que el proyecto no quede circunscrito solo a Famara, sino que actúe como modelo replicable para otras zonas vulnerables de Canarias y el entorno macaronésico.

Consolidar alianzas con instituciones, comunidades locales y sector educativo para mantener el interés y la implicación social en el tiempo.

La oportunidad de construir un proyecto ambiental con impacto real y reconocimiento nacional refuerza la apuesta del gobierno canario por unir ciencia, participación y gestión territorial sostenible.