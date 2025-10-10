Este restaurante de Lanzarote lleva la cocina canaria a las mejores del mundo: así es Kamezí, el único participante de la isla en San Sebastián Gastronomika 2025

Un restaurante que promete "una experiencia con vistas al mar, una oferta gastronómica que fusiona tradición y vanguardia y los sabores auténticos de la isla", no puede defraudar. Así es como se presenta Kamezí, el restaurante del chef Rubén Cuesta, que ha sido el único representante de Lanzarote en el San Sebastián Gastronomika 2025, uno de los certámenes gastronómicos más importantes del mundo.

Kamezí y Rubén Cuesta tienen en su poder una Estrella Michelín, lo que le da más prestigio al local. Ubicado en Playa Blanca (Lanzarote), este espacio gastronómico es único en la isla, ya que combina una propuesta culinaria de alta calidad con un entorno exclusivo y un servicio impecable. Su menú destaca por la innovación y el respeto a los productos locales, ofreciendo una experiencia que deleita tanto a residentes como a visitantes.

Así es el exterior del local de Kamezí / Kamezí

Un representante canario en este certamen mundial

Este restaurante ha participado por primera vez en San Sebastián Gastronomika 2025, uno de los congresos culinarios más prestigiosos del mundo. El evento, que se celebró del 6 al 9 de octubre en el Kursaal donostiarra, reunió a algunos de los nombres más influyentes de la gastronomía nacional e internacional, convirtiendo al País Vasco en el epicentro la creatividad y la innovación culinaria.

Durante cuatro días, San Sebastián acogió demostraciones, ponencias y talleres en los que chefs, productores y expertos compartirán sus visiones sobre el presente y el futuro de la cocina.

Rubén Cuesta: una cocina que conecta el mar y el volcán

Entre ellos, estuvo Rubén Cuesta, chef de Kamezí Restaurant, que representará a Lanzarote como único participante de la isla en esta cita de referencia. Su intervención fue el miércoles 8 de octubre en los Talleres Makro, un espacio concebido para dar visibilidad a nuevos talentos, proyectos sostenibles y propuestas gastronómicas con identidad propia.

Kamezi: Imagen: Europa Press

Bajo el título 'Conectar el entorno marino y volcánico: El mapa de Lanzarote y sus productos', Rubén Cuesta presentó un recorrido sensorial por los ingredientes, técnicas y paisajes que definen la gastronomía lanzaroteña. Su propuesta es una reivindicación del territorio y del valor del producto local, un eje que ha guiado toda su trayectoria al frente del restaurante.

Este restaurante es "un proyecto que nace del respeto por el entorno. Cocinamos mirando al océano y al volcán, buscando que cada plato cuente una historia de la isla". Por eso, Cuesta ha llevado al San Sebastián gastronomika productos locales como el pescado atlántico, la sal marina, los quesos artesanos o los vinos volcánicos, reinterpretados con un enfoque contemporáneo y sostenible.

La cocina de Kamezí combina lujo con cercanía / Kamezí

La presencia de Cuesta en el congreso refuerza el papel de Kamezí Restaurant como embajador de la gastronomía canaria en los escenarios internacionales más exigentes.

Así es Kamezí, un referente del lujo sostenible y la alta cocina en Canarias

Kamezí Restaurant forma parte del complejo Kamezí Boutique Villas, un enclave de lujo en Playa Blanca con más de dos décadas de trayectoria, compuesto por 44 villas privadas con piscina climatizada, jardines y vistas al Atlántico. Su oferta se completa con un spa, gimnasio y experiencias de bienestar integral, en las que la gastronomía juega un papel esencial.

Así es el interior del restaurante Kamezí / Kamezí

Bajo la dirección de Rubén Cuesta, Kamezí se convirtió en el primer restaurante con estrella Michelin de Lanzarote, consolidándose como un símbolo de la identidad volcánica, la sostenibilidad y la hospitalidad canaria.

Su participación en San Sebastián Gastronomika 2025 supone un paso más en su proyección internacional y en la difusión del patrimonio culinario de Lanzarote, una tierra donde el fuego y el mar se encuentran en cada plato.