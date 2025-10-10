Yaiza presenta un documental que revela los hallazgos arqueológicos en San Marcial del Rubicón

El municipio de Yaiza acoge este viernes 10 de octubre el estreno del documental San Marcial de Rubicón, voces enterradas en el jable, una pieza audiovisual que recoge el trabajo arqueológico y científico desarrollado en uno de los yacimientos más significativos de Lanzarote y Canarias. El acto se enmarca dentro de las VI Jornadas Rubicenses, que se celebran los días 10 y 11 de octubre en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas.

Este documental, producido por Desenfoque Producciones a solicitud del proyecto de investigación en curso, documenta el descubrimiento de restos humanos en el antiguo cementerio de San Marcial de Rubicón, considerado uno de los primeros asentamientos europeos en Canarias durante el siglo XV.

Hallazgos que reescriben la historia de Lanzarote

Durante la cuarta campaña de excavaciones arqueológicas en 2023, el equipo multidisciplinar responsable del proyecto localizó una decena de enterramientos humanos con una disposición organizada. Estos restos fueron objeto de un riguroso análisis científico, que incluyó:

Datación por Carbono 14 , para establecer su antigüedad.

, para establecer su antigüedad. Estudios de isótopos estables , con el fin de conocer su dieta.

, con el fin de conocer su dieta. Análisis genético (ADN), para investigar su procedencia.

Cartel de las VI Jornadas Rubicenses. / La Provincia

En 2024, el equipo encontró tres cuerpos adicionales, lo que refuerza la importancia del yacimiento y convierte el documental en un testimonio visual único de estos descubrimientos.

Este proyecto cuenta con la participación del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el Ayuntamiento de Yaiza, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, y actualmente se encuentra en su sexta campaña de excavaciones.

Programa de las VI Jornadas Rubicenses

Las Jornadas Rubicenses están abiertas al público sin necesidad de inscripción previa y también pueden seguirse en streaming en la web municipal de Yaiza.

Inauguración

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Intervenciones:

Óscar Noda, alcalde de Yaiza

Miguel Clavijo, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias

Esther Chávez y María del Cristo González, directoras científicas del proyecto arqueológico

Conferencia destacada

A las 17:15 h se ofrecerá la charla titulada Cruzar el Rubicón: la muerte entre los aborígenes de Lanzarote y los límites del conocimiento arqueológico, a cargo de Verónica Alberto Barroso, arqueóloga de la entidad Tibicena Arqueología y Patrimonio.

Una de las campañas arqueológicas en el yacimiento de San Marcial del Rubicón, en el municipio de Yaiza / La Provincia

Estreno del documental y mesa redonda

El documental, de 15 minutos de duración, se proyectará a las 18:30 horas en pantalla gigante, seguido de una mesa redonda científica con participación de expertos y profesionales vinculados al proyecto:

Miguel Ángel Hervás Herrera (Baraka Arqueólogos SL)

(Baraka Arqueólogos SL) Jared Carballo Pérez , arqueólogo y antropólogo físico (ULL/Leiden University)

, arqueólogo y antropólogo físico (ULL/Leiden University) Selene Rodríguez Caraballo , investigadora predoctoral (Universidad de La Laguna)

, investigadora predoctoral (Universidad de La Laguna) Rosa Fregel Lorenzo , genetista (Universidad de La Laguna)

, genetista (Universidad de La Laguna) Emilio González Reimers , médico e historiador

, médico e historiador Matilde Arnay de la Rosa , profesora de Prehistoria (Universidad de La Laguna)

, profesora de Prehistoria (Universidad de La Laguna) Pablo Rodríguez Alonso, productor del documental

Visita guiada al yacimiento de San Marcial del Rubicón

Las Jornadas finalizan el sábado 11 de octubre con una visita guiada al yacimiento arqueológico de San Marcial de Rubicón, donde el público podrá conocer directamente el entorno en el que se han realizado las excavaciones.

El futuro parque arqueológico de San Marcial de Rubicón avanza con nuevos hallazgos

El yacimiento de San Marcial de Rubicón da nuevos pasos hacia su consolidación como un parque arqueológico de referencia en Canarias. Representantes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y las universidades públicas canarias han visitado recientemente el enclave para conocer los avances de la sexta campaña de excavaciones y el estado del proyecto de musealización, una iniciativa que busca transformar este espacio histórico en un lugar accesible para la ciudadanía y útil para la investigación científica.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, adelantó que San Marcial de Rubicón se encuentra en la fase inicial para convertirse en un parque arqueológico, que se configurará como un espacio para la reflexión, la conservación del patrimonio y la divulgación científica.

El proyecto contempla un plan de gestión integral que garantizará la accesibilidad, la protección de los vestigios y la difusión del conocimiento arqueológico, con el fin de prevenir el deterioro de un yacimiento que fue clave en los primeros contactos entre europeos y poblaciones indígenas en el archipiélago.

Hallazgo en el yacimiento de San Marcial del Rubicón. / La Provincia

Resultados prometedores en la sexta campaña de excavaciones

Durante la presente campaña, el equipo científico ha centrado parte de sus esfuerzos en excavar por completo el área funeraria. Según la arqueóloga y codirectora del proyecto, María del Cristo González, ya se han recuperado dieciséis individuos, enterrados conforme al rito cristiano, tres de ellos en esta última intervención.

Los restos óseos están siendo sometidos a análisis de Carbono 14, estudios bioantropológicos y pruebas de ADN, lo que permitirá conocer aspectos clave como la cronología, la dieta, el origen geográfico y los lazos de parentesco entre los individuos hallados.

Uno de los aspectos más reveladores, según adelantó el investigador Rodríguez, es que estos estudios podrían estar ante los primeros casos documentados de población mestiza en Canarias, un hallazgo de gran valor para la comprensión de los procesos de contacto y mezcla cultural en el siglo XV.

Una arquitectura que apunta a personajes de poder

Además del área funeraria, el equipo ha ampliado la excavación de un edificio de arquitectura colonial, donde se ha recuperado un repertorio diverso de materiales que incluye restos faunísticos, elementos metálicos, y cerámicas tanto aborígenes como europeas.

Según explicó Esther Chávez, arqueóloga y también codirectora del proyecto, las características constructivas del edificio —con muros de gran tamaño y acabados de calidad— hacen pensar que pudo haber sido la residencia de una familia influyente o con poder durante los primeros años del asentamiento europeo en Lanzarote.

Participación institucional y académica claves

El proyecto está dirigido por un equipo interdisciplinar que incluye a docentes e investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Entre ellos destacan Esther Chávez, María del Cristo González, Nona Perera (doctora en Arqueología), y los arqueólogos de Baraka Arqueólogos, Miguel Ángel Hervás y Luis Alejandro García.

También participan estudiantes del Grado en Historia de ambas universidades, en un ejercicio de formación práctica que contribuye al desarrollo de talento local en el ámbito del patrimonio arqueológico.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, liderada por Migdalia Machín, ha reforzado recientemente su apoyo al proyecto con una adenda al convenio de cooperación vigente (2024-2027). Esta modificación supone la aportación adicional de 150.000 euros, que se destinarán a recursos técnicos y humanos, garantizando la continuidad de los trabajos de excavación y conservación.

Un parque arqueológico con visitas controladas en el horizonte

El alcalde de Yaiza, Óscar Manuel Noda, valoró positivamente los avances del proyecto y la cooperación institucional que lo sustenta. “Los resultados de esta campaña confirman el alcance de la investigación y su aporte al conocimiento del primer asentamiento europeo en Canarias. Ahora miramos con más ilusión al gran objetivo de crear un parque arqueológico de sitio con visitas controladas”, expresó.

Por su parte, la concejala de Patrimonio, Silvia del Carmen Santana, también destacó el impacto que este proyecto tendrá en la comunidad local, tanto en el ámbito educativo como en el turismo cultural responsable.