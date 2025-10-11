Lanzarote da el último adiós al joven Yeray Sánchez, apuñalado en Londres
Familiares y amigos despidieron este sábado en la iglesia de San Ginés, en Arrecife, al chico de 17 años que falleció el pasado 3 de septiembre en Londres tras ser apuñalado a las puertas de un McDonald’s
Los familiares y amigos de Yeray Sánchez, el joven de 17 años asesinado que falleció el pasado 3 de septiembre en Londres tras ser víctima de un brutal ataque a las puertas de un McDonald’s en Londres, han dado su último adiós en el funeral que se ha celebrado la mañana de este sábado en la iglesia de San Ginés, en Arrecife.
Su familia estaba a la espera de la autopsia y la repatriación del cuerpo desde Reino Unido para poder darle sepultura en Lanzarote. De hecho, sus familiares abrieron un crowdfunding con el que consiguieron reunir las 4.500 libras (5.200 euros) que necesitaban para traerlo de vuelta a la isla.
El joven fue apuñalado por cuatro adolescentes, todos ellos menores de edad, hasta en nueve ocasiones el pasado 27 de agosto.
Más información en La Voz de Lanzarote.
