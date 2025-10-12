Haría destina 600.000 euros a la mejora de espacios públicos y la inserción laboral
El plan municipal, que contratará a 20 personas desempleadas, contempla la limpieza de edificios y dependencias públicas, así como la mejora de las infraestructuras viales
El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha un ambicioso plan para mejorar los espacios públicos del municipio, destinando una inversión de más de 600.000 euros. Estas actuaciones permitirán contratar a una veintena de personas en situación de desempleo, generando así nuevas oportunidades de inserción laboral, incluidas aquellas para personas con discapacidad y en exclusión social.
El plan municipal contempla la limpieza de edificios y dependencias públicas, así como la mejora de las infraestructuras viales.
Además, se reforzará la conservación de jardines y se llevará a cabo la instalación y renovación de señales viarias, tanto verticales como horizontales, con el fin de aumentar la seguridad y accesibilidad en las carreteras del municipio.
Compromiso con la imagen y el bienestar comunitario
El alcalde, Alfredo Villalba, ha subrayado la importancia de mantener en buen estado los espacios públicos, señalando que estas intervenciones responden a un compromiso adquirido para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
También ha destacado la apuesta por la inclusión laboral, cuya contratación tendrá un impacto directo en la economía local y en la cohesión social.
Empresas adjudicatarias y plazos de ejecución
Las acciones, que se desarrollarán en plazos de entre seis meses y dos años, han sido adjudicadas a las empresas SAMYL FALICITY SERCIVES, Grupo INAMA, Servicios y Distribuciones CAYCARE S.L. y Actividades Medioambientales S.L.U. Se trata de empresas especializadas en servicios municipales, certificando la profesionalidad y el rigor en la ejecución de los trabajos.
- Lanzarote da el último adiós al joven Yeray Sánchez, apuñalado en Londres
- El original vídeo con el que Lanzarote rinde homenaje a sus verdaderos 'influencers': 'Cambiaron la isla sin buscar 'likes'
- Lanzarote estrena el primer contenedor en Canarias para extinguir incendios en vehículos eléctricos
- El proyecto de restauración de las cumbres de Famara en Lanzarote obtiene el premio nacional 'Europa se siente verde'
- La colonización de Lanzarote puede remontarse al año 1.000 años antes de Cristo
- El Consorcio del Agua de Lanzarote otorga tres meses a Canal Gestión para negociar su salida y transferir el servicio
- La Autoridad Portuaria rechaza la instalación de una gasolinera en Naos y se impulsa el uso universitario del suelo en Arrecife
- José Gopar, el artista vencido