Nickodemus: «Me gusta estar entre el público y notar el ambiente»

¿Cómo nació su interés por la música y, en particular, por convertirse en dj?

Mis comienzos como dj se remontan a mi juventud en Nueva York cuando el breakdance, dibujar tu nombre en grafitis o tocar y rayar discos empezaba a volverse algo bastante común en distintos distritos de la ciudad.

¿Recuerda su primera presentación en público? ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue en una fiesta de barrio donde el dj sabía que yo estaba experimentando con discos y me dejó hacer algunos scratches delante de todos los presentes. Tenía unos doce años así que la gente se volvió loca. A mí me encantó porque aquel era mi pequeño secreto; por fin, de pinchar en mi habitación, me ponía al descubierto. Además de servir para confirmarme que realmente se me daba bien.

¿Cuál fue en sus inicios su mayor influencia musical?

Al principio fueron los djs Red Alert, Mr Magic y Marley Mark, a quienes escuchaba en las dos emisoras de radio que emitían programas nocturnos de hip hop. Grabándolos en casetes aprendí sobre sus discos en el ámbito del hip hop. Mi hermana trabajaba en The Red Zone y el Ritz, y me traía mis discos de house de Voodoo Ray, This is Ska, Larry Levan o Frankie Knuckles. Yo estaba obsesionado en esa época con Lady Kier y Dee-Lite. Después del colegio, pintaba The Red Zone con flores y las mismas letras de las portadas de sus discos para los especiales de fin de semana.

¿Cómo describiría su estilo?

Pues muy funky y rítmico. Toco muchos estilos pero sobre todo me decanto por ritmos animados y estimulantes para una buena experiencia de baile.

¿Cómo ve la escena electrónica de los últimos años?

Creo que se está volviendo cada vez más comercial, plástica e íntima a la vez que underground. Por un lado, es fantástico que haya más gente pinchando y yendo a clubes. Creo que si incluso a un pequeño porcentaje le encanta y sigue inspirándose para salir a bailar o pinchar, es algo genial para la escena. Han surgido más sistemas de sonido de calidad y djs de vinilo que nunca, lo cual es una gran señal de los tiempos que corren.

¿Tiene alguna rutina o ritual antes de subir al escenario?

Antes de pinchar me gusta estar entre la multitud, comprobar el ambiente, escuchar a los demás djs, tomar una copa y bailar con la gente que crea el ambiente.

¿Ganas de participar el festival Malvasoul de Lanzarote?

Siempre me entusiasma el Malvasoul y más si me permite volver a disfrutar de la belleza de Lanzarote. Esta vez me quedaré unos días más.