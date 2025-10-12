El PSOE acusa a Arrecife de gastar más de 23 millones de euros en fiestas y “despilfarro” en dos años

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife ha emitido un comunicado este domingo para alertar, según sus propias cifras, sobre el elevado gasto en fiestas, conciertos y eventos lúdicos bajo la gestión del actual grupo de gobierno, formado por Partido Popular y Coalición Canaria.

El PSOE cifra el gasto total en más de 23 millones de euros desde verano de 2023, apuntando que el ritmo de inversión en ocio “rompe récords cada mes” en un municipio que señalan como “humilde y necesitado de servicios”.

Crítica al modelo de gestión de los recursos públicos

Según la concejala socialista Cristina Duque, el Ayuntamiento de Arrecife habría destinado aproximadamente 22,7 millones de euros a eventos públicos y celebraciones, a lo que habría que añadir el coste pendiente del Summer Fest 2023 y la Fiesta Ochentera 2024, sumando unos 300.000 euros más. La edil denuncia que “entre Partido Popular y Coalición Canaria dejarán las arcas municipales en la quiebra”.

Duque subraya que algunas fiestas impulsadas “carecen de vínculo con la identidad local”, como las ediciones recientes de la Feria de Abril, que supusieron unos 550.000 euros en 2024 y 548.000 en 2025. Señala que son celebraciones que promocionan otras regiones, citando la presencia de cargos políticos con la tradicional peineta sevillana.

Malestar vecinal y molestias por las fiestas

Desde las filas socialistas se ha hecho eco del descontento de parte de la ciudadanía ante el impacto de tantas celebraciones. Resaltan que “muchos vecinos ya están cansados de noches interminables y de altos niveles de ruido”. Critican que el grupo de gobierno se mantiene centrado en una alta frecuencia de eventos, mientras los residentes sufren las consecuencias de la falta de descanso y el aumento de las molestias en distintos barrios de la capital lanzaroteña.

Reclaman mayor inversión en infraestructuras y servicios esenciales

El PSOE insiste en que, frente a estos altos gastos, Arrecife adolece de la falta de infraestructuras básicas como un tanatorio municipal, nuevas canchas deportivas o la mejora de centros educativos y servicios de limpieza urbana y seguridad. También subrayan la necesidad de reforzar servicios como la desratización o las ayudas al deporte base, áreas que consideran “históricamente abandonadas”.

Cristina Duque reitera que “la subcultura del despilfarro y la juerga no pueden ser la base de una ciudad, porque cuando quiebren el Ayuntamiento no habrá nada hecho para el futuro de los ciudadanos, que no pueden vivir del cubalibre”.