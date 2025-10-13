Las Fiestas de El Cuchillo honran a la Virgen de El Pilar

Las Fiestas de Nuestra Señora del Pilar 2025 en El Cuchillo han finalizado este domingo con música, tradición y la procesión de la Virgen de El Pilar por las calles del pueblo.

Tras la misa, oficiada por el párroco de Tinajo, Francisco José García, la Virgen de El Pilar, acompañada de la Banda Municipal de Tinajo, recorría las calles de El Cuchillo seguida por un buen número de fieles.

Tras la procesión, la Agrupación Músico Cultural Timbayba rendía honores a la Virgen de El Pilar a través de la música, el baile y la tradición. Los asistentes disfrutaban del folclore, en la zona del teleclub, lleno de colorido y la vistosidad de los trajes tradicionales.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tinajo, Jonathan Pérez Olivero, “felicitan a tod@s l@s vecin@s en este Día de El Pilar y también a la Comisión de Fiestas de El Cuchillo por el gran trabajo desarrollado para tener unas fiestas repletas de actos, para todas las edades y gustos, que han finalizado este domingo con el play-back infantil, la actuación de la AMC Timbayba y la procesión de la Virgen de El Pilar. Deseamos que los vecinos de El Cuchillo hayan disfrutado de estas fiestas dedicadas a Nuestra Señora del Pilar”.