El Cabildo de Lanzarote refuerza su coordinación para afrontar lluvias intensas

El Cabildo de Lanzarote acogió este martes la reunión de la Mesa Insular de Lluvias, un encuentro técnico organizado por el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote con el objetivo de evaluar los protocolos de actuación y la coordinación entre administraciones ante posibles episodios de lluvias intensas o fenómenos meteorológicos adversos.

La cita, celebrada en el Salón de Plenos del Cabildo, reunió a representantes institucionales y técnicos de diferentes organismos implicados en la gestión de emergencias. Entre ellos, participaron el presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio; el viceconsejero de Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Canarias, además de representantes de los municipios y cuerpos de emergencia.

Análisis de fenómenos meteorológicos y protocolos de alerta

Uno de los aspectos destacados de la sesión fue la intervención del representante de la AEMET, quien presentó un análisis detallado del comportamiento atmosférico en Lanzarote. En su exposición, abordó fenómenos específicos que influyen en la climatología local, como el Efecto Foehn, la Convergencia, la acción de los vientos Alisios y las Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA), muy comunes en otoño y que pueden generar lluvias intensas en poco tiempo.

También se revisó el sistema de avisos de la AEMET, que utiliza un código por colores para informar sobre el nivel de riesgo ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA):

Aviso Naranja : riesgo importante por fenómenos poco frecuentes, con posible afectación a actividades cotidianas.

: riesgo importante por fenómenos poco frecuentes, con posible afectación a actividades cotidianas. Aviso Rojo: riesgo extremo derivado de fenómenos de gran intensidad, con peligro elevado para la población.

Actuación durante las lluvias de abril y recursos disponibles

Durante la reunión también se valoró la actuación de los servicios de emergencia durante las inundaciones registradas en abril, en las que el Cuerpo de Bomberos de Lanzarote jugó un papel fundamental. Entre sus intervenciones, destacaron las operaciones de achique de agua en zonas sensibles, como el Hospital Doctor José Molina Orosa, y el apoyo al Puesto de Mando Avanzado (PMA) para una respuesta coordinada.

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, subrayó que el cuerpo de emergencias insular está preparado con recursos técnicos adecuados, como 18 vehículos, dos unidades BUL (vehículos de transporte y achique), seis equipos portátiles de achique y una Bomba de Achique de Gran Caudal (BAGC).

“La prevención y la coordinación entre instituciones son esenciales para reducir el impacto de estos fenómenos. La Mesa Insular de Lluvias es clave para garantizar una respuesta eficaz cuando el tiempo apremia”, apuntó Aparicio.

Coordinación regional y financiación de medidas preventivas

Desde el Gobierno de Canarias, el viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, destacó la importancia de este tipo de foros para mejorar la capacidad de reacción y anticipación. Según explicó, el Ejecutivo autonómico colabora con financiación y medios técnicos para que las administraciones insulares puedan ejecutar obras hidráulicas y de prevención que ayuden a reducir el riesgo de inundaciones.

“En emergencias, el tiempo y la previsión son determinantes. Este tipo de reuniones permiten que todos los agentes implicados compartan información, ajusten los planes y tomen decisiones conjuntas con antelación”, declaró Lorenzo.

El Gobierno de Canarias mantiene una política activa de apoyo a la prevención de catástrofes naturales a través de planes de emergencia como el PEIN (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Inundaciones en Canarias), accesible en la web de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.