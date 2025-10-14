La pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Lanzarote reabre tras una reforma integral

El Servicio Insular de Deportes ha confirmado la reapertura de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Lanzarote, ubicada en Arrecife, tras concluir las obras de renovación integral. La infraestructura deportiva, ahora totalmente reformada, ha sido homologada por la Real Federación Española de Atletismo, lo que permite su uso tanto para entrenamientos como para competiciones oficiales.

Esta intervención forma parte del plan de modernización de las instalaciones deportivas insulares, impulsado por el Cabildo de Lanzarote con financiación propia y recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). La inversión total ha rondado los 1,16 millones de euros, e incluyó además la renovación completa del césped del campo de fútbol contiguo.

Una pista moderna, segura y lista para todos los usuarios

Entre las principales mejoras realizadas en la pista destacan la instalación de material sintético homologado, la renovación del sistema de drenaje, nuevas zonas de salto y lanzamiento, y una señalización actualizada, elementos que garantizan unas condiciones óptimas para la práctica del atletismo en todos sus niveles.

Según explicó la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, esta actuación “consolida a la Ciudad Deportiva como un espacio de referencia en Canarias” y responde a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía y al sector deportivo “una superficie de máxima calidad para su preparación y competición”.

Por su parte, el consejero insular de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, reconoció que se trataba de una demanda histórica de clubes y atletas locales, y valoró positivamente el resultado de las obras. Monzón pidió además disculpas a los usuarios por los retrasos en la ejecución, y aseguró que la pista se ha abierto inmediatamente tras recibir el visto bueno de la recepción final de la obra y la homologación federativa.

Impulso al deporte base y federado en Lanzarote

La reapertura de esta pista supone un paso clave para el fomento de la práctica deportiva en la isla, tanto en el ámbito recreativo como en el competitivo. Desde el Servicio Insular de Deportes, se sigue trabajando en la mejora del conjunto de instalaciones distribuidas por el territorio insular, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte en condiciones adecuadas para toda la población.

Esta actuación, además de dar respuesta a las necesidades de atletas federados y clubes, también beneficia a aficionados y ciudadanía en general que utilizan la pista para entrenar o mantenerse activos.