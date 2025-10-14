Tías
Vecinos de Masdache piden frenar la torre de comunicaciones en suelo protegido por el Plan La Geria
Residentes presentan centenares de firmas ante el Ayuntamiento de Tías para exigir la paralización cautelar inmediata de la instalación
Los vecinos y vecinas de Masdache (municipio de Tías) reclaman la paralización inmediata de las obras de una torre de comunicaciones de más de 25 metros de altura, ubicada en una zona clasificada como protegida por el Plan Especial de La Geria.
El motivo principal de la queja reside en el impacto visual y paisajístico que esta infraestructura genera, así como en su proximidad a viviendas particulares y a instalaciones de uso común, como la cancha del pueblo.
Reunión con el Ayuntamiento de Tías
El pasado 30 de septiembre, una representación del vecindario mantuvo una reunión con el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, para solicitar la suspensión cautelar de las obras. El fin era esclarecer tanto la legalidad del proyecto como su impacto ambiental. El edil se comprometió en ese momento a comunicarse con Telefónica, empresa promotora de la torre, y a dar una respuesta "en unos días". Sin embargo, a día de hoy, los residentes aseguran no haber recibido ninguna información y apuntan que los trabajos no solo continúan, sino que progresan con rapidez.
Además, el colectivo vecinal ha solicitado al Ayuntamiento copia de la licencia de obra y del expediente administrativo relacionado con la instalación. No obstante, tras varias peticiones y a pesar de que en la reunión se insistió en el envío del expediente por correo, el Consistorio todavía no ha proporcionado la documentación pertinente.
Apelaciones a la Ley de Transparencia
En una reciente conversación telefónica, el Ayuntamiento comunicó a los solicitantes que "no están legitimados" para acceder a la información, ya que no son parte interesada en el procedimiento administrativo. Los vecinos consideran que este argumento es contrario a la Ley de Transparencia, la cual reconoce el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información pública, un aspecto que subraya el Portal de Transparencia del Gobierno de España (transparencia.gob.es).
Denuncian irregularidades en la ejecución de las obras
Entre las posibles irregularidades observadas por los vecinos destaca la ejecución de las canalizaciones para el cableado, que, según afirman, no han sido soterradas adecuadamente, cubriéndose apenas con tierra marrón en vez de rofe y piedra volcánica, propios del entorno.
Esta situación, denuncian, altera la imagen característica y rural de la zona, reconocida por su singular valor paisajístico y agrícola bajo la protección del Plan Especial de La Geria.
Solicitud formal con gran respaldo vecinal
A fin de formalizar su demanda, los residentes han presentado ante el Ayuntamiento un escrito acompañado de centenares de firmas, insistiendo en la paralización inmediata de la torre para preservar el valor natural y cultural del entorno de Masdache. Además, reclaman que el Ayuntamiento cumpla con su deber de transparencia y respuesta ante la ciudadanía.
- Lanzarote da el último adiós al joven Yeray Sánchez, apuñalado en Londres
- Este restaurante de Lanzarote lleva la cocina canaria a las mejores del mundo: así es Kamezí, el único participante de la isla en San Sebastián Gastronomika 2025
- Lanzarote estrena el primer contenedor en Canarias para extinguir incendios en vehículos eléctricos
- El proyecto de restauración de las cumbres de Famara en Lanzarote obtiene el premio nacional 'Europa se siente verde'
- La colonización de Lanzarote puede remontarse al año 1.000 años antes de Cristo
- Nickodemus: «Me gusta estar entre el público y notar el ambiente»
- El PSOE acusa a Arrecife de gastar más de 23 millones de euros en fiestas y “despilfarro” en dos años
- La Autoridad Portuaria rechaza la instalación de una gasolinera en Naos y se impulsa el uso universitario del suelo en Arrecife