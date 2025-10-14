Vecinos de Masdache piden frenar la torre de comunicaciones en suelo protegido por el Plan La Geria

Los vecinos y vecinas de Masdache (municipio de Tías) reclaman la paralización inmediata de las obras de una torre de comunicaciones de más de 25 metros de altura, ubicada en una zona clasificada como protegida por el Plan Especial de La Geria.

El motivo principal de la queja reside en el impacto visual y paisajístico que esta infraestructura genera, así como en su proximidad a viviendas particulares y a instalaciones de uso común, como la cancha del pueblo.

Reunión con el Ayuntamiento de Tías

El pasado 30 de septiembre, una representación del vecindario mantuvo una reunión con el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, para solicitar la suspensión cautelar de las obras. El fin era esclarecer tanto la legalidad del proyecto como su impacto ambiental. El edil se comprometió en ese momento a comunicarse con Telefónica, empresa promotora de la torre, y a dar una respuesta "en unos días". Sin embargo, a día de hoy, los residentes aseguran no haber recibido ninguna información y apuntan que los trabajos no solo continúan, sino que progresan con rapidez.

Además, el colectivo vecinal ha solicitado al Ayuntamiento copia de la licencia de obra y del expediente administrativo relacionado con la instalación. No obstante, tras varias peticiones y a pesar de que en la reunión se insistió en el envío del expediente por correo, el Consistorio todavía no ha proporcionado la documentación pertinente.

Torreta de telecomunicaciones instalada en el pueblo de Masdache / La Provincia

Apelaciones a la Ley de Transparencia

En una reciente conversación telefónica, el Ayuntamiento comunicó a los solicitantes que "no están legitimados" para acceder a la información, ya que no son parte interesada en el procedimiento administrativo. Los vecinos consideran que este argumento es contrario a la Ley de Transparencia, la cual reconoce el derecho de cualquier ciudadano a acceder a la información pública, un aspecto que subraya el Portal de Transparencia del Gobierno de España (transparencia.gob.es).

Denuncian irregularidades en la ejecución de las obras

Entre las posibles irregularidades observadas por los vecinos destaca la ejecución de las canalizaciones para el cableado, que, según afirman, no han sido soterradas adecuadamente, cubriéndose apenas con tierra marrón en vez de rofe y piedra volcánica, propios del entorno.

Esta situación, denuncian, altera la imagen característica y rural de la zona, reconocida por su singular valor paisajístico y agrícola bajo la protección del Plan Especial de La Geria.

Solicitud formal con gran respaldo vecinal

A fin de formalizar su demanda, los residentes han presentado ante el Ayuntamiento un escrito acompañado de centenares de firmas, insistiendo en la paralización inmediata de la torre para preservar el valor natural y cultural del entorno de Masdache. Además, reclaman que el Ayuntamiento cumpla con su deber de transparencia y respuesta ante la ciudadanía.