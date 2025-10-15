La Cámara de Comercio lanza tres cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad en Lanzarote y La Graciosa

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa ha anunciado la puesta en marcha de tres cursos gratuitos y presenciales que se celebrarán antes de que finalice 2025. Estas acciones formativas están dirigidas a mejorar la empleabilidad de la población y dar respuesta a las necesidades actuales del tejido empresarial y social de la isla.

Los cursos se desarrollarán entre octubre y noviembre y están abiertos a distintos perfiles: desde jóvenes desempleados, hasta cuidadores y personas emprendedoras con proyectos sostenibles. La iniciativa cuenta con la colaboración del Cabildo de Lanzarote y se enmarca en los programas Talento Joven y España Emprende, promovidos por la Cámara de Comercio de España junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Curso de Administración Básica para jóvenes desempleados

La primera formación, que comenzará el próximo 27 de octubre, está destinada a jóvenes entre 17 y 29 años que estén desempleados y registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se trata del Curso de Administración Básica, orientado a facilitar la entrada de los participantes en el ámbito administrativo de las empresas locales.

Esta formación se incluye dentro del Programa Talento Joven, un proyecto de apoyo a la inserción laboral juvenil que cuenta con el respaldo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo.

Técnicas de comunicación para personas cuidadoras

Durante el mes de noviembre se impartirá el Curso de Técnicas de Comunicación con Personas Dependientes, una formación enfocada a cuidadores informales y profesionales del ámbito sociosanitario que deseen reforzar sus competencias comunicativas en el trato con personas en situación de dependencia.

Este curso no requiere una situación laboral específica ni tiene límite de edad, y forma parte del Programa España Emprende, que promueve la formación práctica para sectores con alta demanda social, como el cuidado asistencial.

Emprendimiento artesanal sostenible: economía circular y reciclaje

También en noviembre se desarrollará una formación innovadora centrada en el emprendimiento y la sostenibilidad. El Curso de Emprendimiento Artesanal desde el Reciclaje está dirigido a personas que estén desarrollando o quieran iniciar proyectos en el ámbito de la artesanía y el reciclaje creativo.

El objetivo es dotar al alumnado de herramientas que les permitan transformar residuos en productos con valor añadido, fomentando así modelos de economía circular y producción sostenible, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Inscripciones y contacto

Las plazas son limitadas, por lo que la Cámara de Comercio recomienda formalizar la inscripción lo antes posible a través de su web oficial. Para más información, también se puede contactar con el área de Formación y Empleo en el teléfono 928 82 41 61 (ext. 2) o en el móvil 660 850 527.

Programas con respaldo nacional y europeo

Los programas Talento Joven y España Emprende son iniciativas estatales coordinadas por la Cámara de Comercio de España y financiadas a través de fondos europeos, con el objetivo de reforzar la capacitación profesional, apoyar el autoempleo y facilitar la transición hacia un modelo económico más inclusivo y sostenible.