Cierran dos conocidas playas de Lanzarote tras detectar contaminación en el agua

Las playas de El Reducto (Arrecife) y Playa Flamingo (Playa Blanca, municipio de Yaiza) continúan cerradas al baño este miércoles, 15 de octubre, tras detectarse ayer contaminación en el agua. En el caso de esta última, señalan fuentes del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, "los niveles de contaminación continúan altos y mañana se realizará una nueva medición" de los parámetros del agua. En el arenal de Arrecife tampoco se permite el baño "hasta conocer los nuevos resultados de Salud Pública".

La Concejalía de Playas y Medio Ambiente de Arrecife ha decidido este martes cerrar de manera preventiva la Playa de El Reducto y desaconsejar el baño tras detectarse vertidos con apariencia de aguas residuales en la zona del Emisario Submarino en Punta del Camello. La medida llega en respuesta a nuevas incidencias, que se han vuelto recurrentes, según informa el propio ayuntamiento.

El alcalde, Yonathan de León, ha reclamado en varias ocasiones al Consorcio del Agua de Lanzarote y a la empresa responsable de la red de saneamiento, Canal Gestión Lanzarote, la realización de obras necesarias para evitar que se repitan este tipo de vertidos en el litoral de la ciudad. Agentes de la Policía Local de Arrecife han levantado acta de una presunta infracción en el mantenimiento de la red de aguas residuales y se ha notificado formalmente al Consorcio y a Canal Gestión sobre este nuevo episodio.

Mientras tanto, la Concejalía espera los resultados de los análisis de calidad del agua que realizan los técnicos del Área de Salud de Lanzarote para determinar cuándo podrá reabrirse la playa. La situación se enmarca en el contexto de recientes informes del Gobierno de Canarias que señalan la necesidad de adaptar varias estaciones de saneamiento en Arrecife para evitar estos episodios de contaminación.

Cierre temporal de Playa Flamingo en Yaiza

Por otro lado, el Ayuntamiento de Yaiza ha decretado el cierre provisional de Playa Flamingo, en la localidad turística de Playa Blanca, tras detectarse en un análisis rutinario de Salud Pública la presencia de bacterias en concentraciones superiores a los límites de seguridad establecidos. Ante estos resultados, la administración local urge a la población a respetar el vallado y la bandera roja hasta que pueda garantizarse la calidad del agua.

Playa Flamingo, en la localidad de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza / La Provincia

El cierre permanecerá vigente hasta que los próximos controles certifiquen que el baño vuelve a ser seguro, mientras se investiga el origen de los vertidos residuales.