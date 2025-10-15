El Consejo Insular de Aguas amplía hasta 2026 la emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa

El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote ha decidido prorrogar la emergencia hídrica que afecta a Lanzarote y La Graciosa desde febrero de 2025, al constatar que persiste la situación de desabastecimiento de agua potable en diversas zonas de la Isla. La decisión se adoptó este martes en una reunión de la Asamblea General del organismo, celebrada en el salón de plenos del Cabildo de Lanzarote.

Con esta medida, que extiende la emergencia hasta febrero de 2026, se busca dar continuidad a los proyectos de mejora de las infraestructuras hidráulicas, agilizando los trámites administrativos y permitiendo nuevas inversiones públicas en el sistema insular de abastecimiento de agua.

Apoyo mayoritario a la prórroga

De los 31 miembros que integran la Asamblea General del Consejo Insular de Aguas, acudieron a la sesión 24 representantes, de los cuales 20 votaron a favor de la prórroga, mientras que 2 votaron en contra (Cabildo - PSOE y Ayuntamiento de Tías) y otros 2 se abstuvieron (Ayuntamiento de Yaiza y Comisiones Obreras).

El presidente en funciones del Consejo Insular de Aguas, Domingo Cejas, agradeció el “gran respaldo social” que ha recibido la medida, destacando que este órgano representa a una amplia variedad de sectores, incluyendo administraciones públicas, organizaciones empresariales, sindicatos, consumidores y representantes del sector primario.

“La prórroga es necesaria porque los problemas de suministro siguen presentes. Continuamos con cortes de agua y necesitamos mantener el ritmo de las actuaciones hidráulicas ya en marcha”, afirmó Cejas.

Proyectos en curso y fondos comprometidos

Desde que se declaró la emergencia, el Gobierno de Canarias ha destinado 7 millones de euros en subvenciones para el aumento de la producción de agua en la isla. Además, se ha activado un contrato marco de 5 millones de euros financiado por el Consorcio del Agua para la renovación urgente de redes de distribución, en muchos casos obsoletas y con pérdidas significativas.

Entre las principales actuaciones, se incluye:

Incremento de la producción de agua potable.

Sustitución de tuberías antiguas.

Mejora de sistemas de riego agrícola.

Refuerzo de la capacidad de respuesta ante incidencias del suministro.

Estas intervenciones son posibles gracias a la declaración de emergencia, que permite reducir los plazos administrativos para la ejecución de obras urgentes.

Proceso abierto de planificación hídrica

Durante la sesión de la Asamblea, también se abordaron cuestiones relacionadas con la planificación hídrica a largo plazo. Se informó sobre el inicio del periodo de información pública para los siguientes documentos:

Mapas de peligrosidad y riesgo del tercer ciclo .

del . Esquema provisional del cuarto ciclo del Plan Hidrológico de Lanzarote.

de Lanzarote. Proceso de revisión del Plan de Riesgo de Inundación del tercer ciclo.

Estos documentos estarán abiertos a consulta pública entre tres y seis meses, según el caso, y permitirán recoger aportaciones de entidades y ciudadanía en el proceso de revisión de la planificación hídrica insular.

Un contexto normativo que ampara la declaración

La emergencia hídrica se declaró por primera vez en enero de 2024, entrando en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La medida se acoge a lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, así como en el artículo 198 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Esta legislación permite a los consejos insulares de aguas adoptar medidas extraordinarias en situaciones de riesgo para garantizar el abastecimiento a la población y al sector productivo, especialmente en islas con recursos hídricos limitados como Lanzarote y La Graciosa.