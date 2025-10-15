La Diócesis de Canarias nombra al cura de Yaiza, Yonathan Almeida, nuevo arcipreste de Lanzarote
El párroco sureño sustituye en el cargo a Norberto Medina, sacerdote encargado de las parroquias de Haría hasta que fue destinado el pasado verano a isla de Gran Canaria
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelo Pérez, ha nombrado al párroco de Yaiza, Yonathan Almeida Romero, nuevo arcipreste de la isla de Lanzarote. El nombramiento se ha realizado este miércoles, 15 de octubre.
Además de continuar con las parroquias del sureño municipio de Yaiza, en las que realiza su labor desde el año 2021, el sacerdote suma ahora una nueva responsabilidad eclesiástica. Yonathan Almeida fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 2021 en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Canaria.
El puesto de arcipreste de Lanzarote permanecía vacante desde el pasado verano, después de que la Diócesis de Canarias destinara a Gran Canaria (en concreto, a San Mateo), al anterior arcipreste de Lanzarote, Norberto Medina, expárroco del municipio de Haría, señalan fuentes del obispado.
¿Cuál es la función de un arcipreste?
El arcipreste es un sacerdote que coordina y apoya a varias parroquias en un arciprestazgo, en este caso Lanzarote. Sus funciones principales incluyen la animación pastoral de los sacerdotes, la supervisión del cumplimiento de las normas eclesiásticas, la asistencia al obispo en la administración espiritual y la visita de las parroquias para asegurar su buen funcionamiento.
Tareas principales del arcipreste
- Coordinación pastoral: trabaja para que las parroquias del arciprestazgo colaboren y crezcan juntas, fomentando la comunión entre los párrocos.
- Apoyo a los sacerdotes: ofrece asistencia y apoyo pastoral a los sacerdotes de su jurisdicción.
- Supervisión: se encarga de supervisar que se cumplan las normativas de la Iglesia, incluyendo la correcta administración de los bienes eclesiásticos y la dignidad de la liturgia.
- Representación: actúa como representante del arciprestazgo ante el obispo y el Consejo Pastoral Diocesano.
- Comunicación con el obispo: mantiene informado al obispo sobre el estado de las parroquias de su arciprestazgo y les lleva las necesidades de su comunidad.
- Visitas parroquiales: debe visitar las parroquias bajo su cargo para verificar que todo esté en orden.
- Apoyo en casos de necesidad: asegura que se presten los auxilios espirituales y materiales necesarios en caso de enfermedad grave o fallecimiento de alguien de la parroquia.
Lanzarote tiene nuevo arcipreste, pero el vicario de Lanzarote y Fuerteventura, Juan Carlos Medina, continúa en su cargo, informa la Diócesis de Canarias.
