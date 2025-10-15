Lajalada lleva su universo sonoro al Festival de Música Visual de Lanzarote

La edición 2025 del Festival de Música Visual de Lanzarote vuelve a sorprender con una programación que apuesta por la fusión entre música, arte y entorno natural. Entre las propuestas más esperadas destaca Lajalada, el proyecto personal de la cantante y compositora Belén A. Doreste, que ofrecerá un concierto único el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas en el Auditorio de la Cueva de los Verdes. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

El Auditorio Cueva de los Verdes, ubicado en el norte de Lanzarote, es mucho más que una sala de conciertos: es un espacio natural tallado por la lava hace miles de años, con una acústica excepcional y un aura casi mágica. Este entorno tan singular acogerá la propuesta de Lajalada, que encaja a la perfección con el espíritu del festival: conectar el arte sonoro con el paisaje insular.

En este contexto, la actuación de Lajalada no será un concierto convencional, sino una experiencia sensorial total, donde la música, el entorno y la emoción se entrelazan en un mismo discurso.

De Bel Bee Bee a Lajalada: un viaje hacia la expresión libre

Lajalada nace como la evolución natural del proyecto Bel Bee Bee, con el que Belén A. Doreste ya había destacado en la escena indie canaria. Con esta nueva etapa, la artista da un paso más allá y explora un territorio donde lo acústico y lo electrónico conviven con fluidez, creando un universo sonoro propio.

Lajalada no sigue patrones comerciales ni estructuras cerradas. Es un proyecto que se alimenta del momento, del espacio y de una narrativa emocional que hace del paisaje sonoro su forma de comunicación principal.