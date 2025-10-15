Lanzarote celebra su primer Día de la Hostelería con un homenaje al sector por su valor económico y social

El Cabildo de Lanzarote ha celebrado este miércoles en Arrecife el primer Día de la Hostelería, una jornada dedicada a reconocer el trabajo y la dedicación de quienes forman parte de este sector clave para la economía insular.

El acto tuvo lugar en la Plaza de Las Cruces, en la Marina de Arrecife, y contó con la participación de representantes institucionales, profesionales del sector y entidades colaboradoras.

La iniciativa ha sido impulsada desde la nueva Área de Hostelería, dirigida por el consejero Armando Santana, en coordinación con el Área de Promoción Económica, que lidera la consejera Nori Machín. También ha contado con el respaldo de la Federación Turística de Lanzarote (FTL).

Celebración del Día de la Hostelería en la Plaza de las Cruces del puerto deportivo Marina Lanzarote / La Provincia

La hostelería como motor económico y social

Durante la jornada se rindió tributo a varios profesionales del sector, destacando su compromiso con la dinamización económica, la creación de empleo y la proyección gastronómica de la isla.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó que la hostelería no solo es uno de los principales motores económicos de Lanzarote, sino también una muestra del carácter acogedor de su población: “Refleja la hospitalidad y la identidad de nuestro pueblo”, afirmó.

Por su parte, Armando Santana celebró que Lanzarote sea la primera isla canaria con un área específica de Hostelería, una herramienta que permitirá avanzar en la formación, la sostenibilidad y la digitalización del sector. Entre sus objetivos también se encuentra la promoción de una gestión más eficiente de residuos en los establecimientos y la colaboración con entidades educativas.

Hacia una celebración anual del sector

Con este primer evento, el Cabildo lanza una propuesta de continuidad que pretende convertirse en una cita anual. El objetivo es seguir reconociendo la profesionalidad y el esfuerzo diario de quienes integran el sector hostelero, pieza clave para el desarrollo de Lanzarote y La Graciosa.

La creación del Día de la Hostelería se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca reforzar la calidad y competitividad de la oferta turística insular, consolidando a la hostelería como uno de los pilares del bienestar económico y social de la isla.