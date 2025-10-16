Lanzarote acoge el gran foro del turismo canario

Tras el éxito alcanzado en las dos primeras ediciones, Canarias es Talento regresa a Lanzarote, con su III Encuentro de Gestión del Talento Turístico, una cita imprescindible que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa, en Puerto Calero.

El encuentro, organizado por ASOLAN, en colaboración con la Federación Turística de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote y Turismo Lanzarote, se presenta como un espacio único para reflexionar sobre la importancia de la gestión del talento, que supone un factor decisivo de diferenciación frente a otros destinos y una herramienta clave para afrontar los retos actuales de la industria.

“En un momento en el que el turismo se enfrenta a grandes desafíos, la gestión del talento se convierte en una herramienta estratégica para impulsar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad en el sector”, ha destacado la presidenta de ASOLAN y de la FTL, Susana Pérez.

Las ponencias correrán a cargo de destacadas voces del ámbito de los recursos humanos, la innovación, la formación y el liderazgo. Entre ellas se encuentran Eva Aguado, coordinadora territorial Centro Sur de CaixaBank Dualiza, que lidera proyectos de impulso a la Formación Profesional y la FP Dual; Lluís Soldevila, profesor en ESADE Business School y considerado uno de los diez conferenciantes más influyentes del mundo en liderazgo digital en habla hispana; Manuel Acevedo, human resources manager y HR Regional para Islas Canarias y Portugal en Hyatt Inclusive Collection; y Mónica Encinoso, sales executive de Turijobs en Canarias, una plataforma líder de empleo en turismo y hostelería.

Además, Innovaris Consultores presentará las conclusiones del estudio encargado por Asolan sobre los perfiles profesionales en la cadena de valor turística de Lanzarote y La Gracio sa, y se celebrarán dos mesas redondas. La primera, bajo el título “Trayectorias profesionales en el sector turístico” y la segunda, “Empresas turísticas, gestión y fidelización del talento”.

Estas ponencias y mesas redondas permitirán descubrir las últimas tendencias y mejores prácticas en gestión del talento, además de presentar casos de éxito que inspiran nuevas formas de afrontar los cambios y demandas de un sector en constante evolución. El programa está diseñado para que empresarios, directivos, profesionales de recursos humanos y estudiantes vinculados al turismo puedan compartir conocimiento, experiencias y reflexiones en un entorno de colaboración.

El encuentro cuenta con el patrocinio de Activa Canarias, Microsistemas, Schôolers.io, Esacan, F&B Formaciones y Consultoría, así como del Instituto Canario de Turismo (ITC), junto a una amplia red de empresas colaboradoras.

“El futuro del turismo en Canarias dependerá de nuestra capacidad para atraer, formar y fidelizar talento; y este encuentro es una oportunidad única para compartir conocimiento y generar sinergias que fortalezcan nuestro destino”, ha subrayado Susana Pérez.