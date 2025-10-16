Lanzarote rompe barreras en la Cueva de los Verdes con su primera excursión adaptada

La isla de Lanzarote ha marcado un antes y un después en su historia turística y social al permitir por primera vez que personas con discapacidad física recorran parte de la Cueva de los Verdes, uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio natural canario. Gracias a una iniciativa pionera liderada por el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Bienestar Social e Inclusión y los Centros de Arte, Cultura y Turismo, se ha logrado lo que hasta hace poco parecía inalcanzable: hacer accesible un entorno volcánico de difícil tránsito a través del uso de sillas adaptadas Joëlette.

Con más de 50 años de historia, la Cueva de los Verdes jamás había acogido una ruta adaptada. Esta primera excursión supone un hito en la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión, reafirmando el compromiso de las instituciones lanzaroteñas con la eliminación de barreras físicas y sociales.

Las protagonistas de esta experiencia, Gerardo y Naiara, pudieron adentrarse en el corazón de la cueva gracias a estas sillas todo terreno diseñadas especialmente para terrenos irregulares. Este gesto va más allá de lo simbólico: representa una transformación real en la forma en la que se conciben los espacios turísticos y su apertura a todas las personas.

La voluntad política como motor de cambio

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó la relevancia de esta acción al señalar que “gracias a la solidaridad, el ingenio y la voluntad política, se pueden dar pasos importantes hacia una isla más accesible e inclusiva”. Una frase que resume el espíritu de esta jornada, que combina tecnología adaptativa, compromiso institucional y acción colaborativa.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, subrayó el valor emocional de la experiencia vivida: “No es solo un logro técnico o logístico, sino un triunfo del derecho a emocionarse, a vivir experiencias significativas sin restricciones”. Esta excursión forma parte de una estrategia más amplia, compuesta por más de 400 acciones dirigidas a implementar la accesibilidad en todas las áreas de competencia del Cabildo.

El éxito de esta experiencia no se explica sin la implicación de múltiples actores sociales y profesionales. El Cabildo quiso agradecer públicamente la colaboración de entidades como la Asociación de Esclerosis Múltiple de Lanzarote (ALANEM) y la organización TRI WWW, destacando su incansable labor por la inclusión.

Asimismo, la participación de la Unidad Semiresidencial de Atención a las Adicciones (USAA) fue crucial, al encargarse del mantenimiento y puesta a punto de las sillas Joëlette. Voluntarios como Nino, Pedro, Amado y Diego también jugaron un papel clave, mostrando que la accesibilidad también es una cuestión de comunidad.

Emoción, superación y derecho a disfrutar del patrimonio

Naiara, una de las participantes de esta histórica ruta, expresó con emoción que siempre le dijeron que no podría conocer la Cueva de los Verdes, una de las joyas naturales de Lanzarote. “Hoy se ha demostrado que no hay razón para ello”, dijo, confirmando que sentir la magia del lugar es una experiencia que debe estar al alcance de todas las personas.

Desde los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, su responsable Ángel Vázquez elogió el esfuerzo del grupo participante y celebró la rotura de barreras físicas y simbólicas. Anunció además que esta experiencia no será un hecho aislado, sino el inicio de una programación regular de rutas accesibles, ampliando la posibilidad de disfrutar del patrimonio a quienes hasta ahora estaban excluidos por limitaciones físicas.