El Cabildo impulsa la redacción de los planes de modernización turística de Playa Blanca y Costa Teguise

El Cabildo de Lanzarote ha avanzado en la planificación de los planes de modernización de Playa Blanca y Costa Teguise. La Institución insular ha enviado a fiscalización los dos convenios con el Gobierno de Canarias que permitirán impulsar la redacción de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad de estos núcleos turísticos, un paso clave para actualizar la ordenación urbanística, dotarlos de seguridad jurídica y reforzar su competitividad como destinos líderes en Canarias.

Una vez que el órgano interventor emita el informe preceptivo, los convenios serán llevados al próximo pleno de la institución insular para su aprobación definitiva. A continuación, el Cabildo procederá a licitar la redacción técnica de ambos planes que se elaborarán en coordinación con el Gobierno de Canarias.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que este paso evidencia la firme voluntad de la Corporación insular de avanzar con determinación e indicó que "hoy activamos el proceso para modernizar Playa Blanca y Costa Teguise, dos motores fundamentales de nuestra economía. En cuanto los convenios sean fiscalizados, los llevaremos a Pleno y, de inmediato, a licitación. Estos planes aportarán seguridad jurídica, sostenibilidad, renovación y más oportunidades de empleo para nuestra gente".

Colaboración institucional

Betancort subrayó además "la importancia de la colaboración institucional y expuso que contamos con el respaldo del Gobierno de Canarias y con la implicación de los ayuntamientos. Solo así garantizamos que el desarrollo turístico de la isla se haga con orden, visión de futuro y estándares de calidad internacional".

El consejero de Política Territorial del Cabildo, Jesús Machín, señaló que se trata de un hito clave en la tramitación administrativa, "una vez superado este trámite, el Pleno dará luz verde para licitar la redacción de los documentos. Estamos cumpliendo los plazos y trabajando con rigor para ofrecer a ambos núcleos un instrumento actualizado que responda a sus necesidades actuales".

Playa de Las Cucharas, Costa Teguise. / La Provincia

Machín insistió en que estos planes son imprescindibles para la competitividad turística de Lanzarote y explicó que "llevamos décadas con planeamientos obsoletos. Modernizar nuestros destinos permitirá mejorar su imagen, atraer inversión, generar empleo y garantizar un crecimiento ordenado y sostenible. Es una oportunidad histórica para Costa Teguise y Playa Blanca".

Esfuerzo económico

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, añadió que "el Cabildo está haciendo un esfuerzo económico responsable para impulsar proyectos que mejoren nuestros destinos turísticos y que generen un retorno real para la sociedad con más actividad económica, más empleo y una mejor planificación del territorio".

En el caso de Playa Blanca, la redacción del nuevo Plan de Modernización es especialmente necesaria debido a la anulación parcial del planeamiento vigente por una sentencia judicial, lo que hace imprescindible dotar al municipio de un nuevo marco normativo actualizado que permita ordenar el crecimiento y garantizar seguridad jurídica. Por su parte, el Plan de Modernización de Costa Teguise permitirá renovar infraestructuras hoteleras y extrahoteleras, zonas comerciales, espacios públicos y equipamientos estratégicos para su dinamización económica.