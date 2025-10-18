Daniel Fleitas expone Felicidad terrena en El Almacén: una poética visual desde la ruina

Desde el 24 de octubre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026, el espacio cultural El Almacén, en Arrecife (Lanzarote), acoge la exposición Felicidad terrena, del artista visual canario Daniel L. Fleitas. La muestra se inaugura el viernes 24 a las 19:00 horas con entrada libre y gratuita.

Esta propuesta artística nace del hallazgo de un zoológico abandonado, convertido en catalizador visual y emocional para el autor, quien atravesaba un proceso de ruptura personal cuando descubrió el lugar. A partir de esa experiencia, Fleitas construye una serie fotográfica que explora la resiliencia de la naturaleza y del ser humano ante la devastación y el paso del tiempo.

Felicidad terrena no es solo una serie de fotografías, sino una narrativa visual de transformación personal. El artista explica que, en un momento vital complejo, encontró en un lugar destruido —muros vencidos, cristales rotos, jaulas oxidadas— un refugio para el pensamiento y la creación.

El paisaje intervenido por el tiempo se convierte en metáfora del renacimiento: árboles que crecen entre los hierros, vegetación que irrumpe las estructuras, naturaleza que se abre paso. A través de estas imágenes, el autor propone una reflexión profunda sobre cómo la vida persiste incluso en la decadencia.

Un artista comprometido con el territorio

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1991 y residente en Lanzarote, Daniel L. Fleitas ha desarrollado una obra centrada en la relación entre el paisaje y la huella humana. Sus fotografías se centran en espacios de hábitat y tránsito, registrando su dimensión emocional, social y psicológica.

Con formación en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, ha complementado su trayectoria con talleres junto a referentes internacionales como Alec Soth, Israel Ariño, Marta Dahó y Txema Salvans. Su práctica se apoya en el uso de cámaras de gran formato, que demandan una mirada pausada y contemplativa.

Fleitas ha mostrado su trabajo en exposiciones individuales y colectivas tanto dentro como fuera del país, como en la Bienal de Lanzarote (Cúmulo, 2025), Fotonoviembre Tenerife (Endémico, 2025), y festivales internacionales como el Athens Photo Festival (2024) y la Fondazione MAST Photo Grant (2023).