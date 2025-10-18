Yaiza Extremo Sur acogerá el Cpto de Canarias de Gravel y puntuará para la Copa Interinsular MTB Fuerteventura–Lanzarote

La Yaiza Extremo Sur 2025, organizada por el Ayuntamiento de Yaiza y Cronoline Eventos, se prepara para vivir una nueva edición los días 22 y 23 de noviembre, consolidándose como una de las grandes citas del ciclismo de montaña y gravel en Canarias. Este año, la prueba da un salto cualitativo al convertirse en Campeonato de Canarias de Gravel, y además será valedera para la Copa Interinsular MTB Fuerteventura–Lanzarote en la distancia de 100 kilómetros, mientras que para la categoría cadete la distancia puntuable será de 40 kilómetros.

El evento volverá a ofrecer a los participantes una experiencia única: recorrer Lanzarote de norte a sur, desde Órzola hasta Playa Blanca, atravesando caminos, senderos y parajes emblemáticos del municipio de Yaiza. Una aventura deportiva que combina exigencia, belleza natural y el espíritu de superación que caracteriza a los ciclistas que cada año eligen esta cita.

Desde la organización destacan que el doble reconocimiento deportivo “supone un impulso para seguir creciendo y atraer a ciclistas de toda Canarias”. Tanto en la modalidad MTB como en Gravel, la Yaiza Extremo Sur ofrecerá un recorrido espectacular con tramos técnicos, zonas rápidas y paisajes de gran valor ambiental, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.

Yaiza Extremo Sur / LP

Además, los participantes podrán beneficiarse de una promoción exclusiva de alojamiento, gracias a la colaboración de la cadena THB Hotels, que ofrece un 20% de descuento a todos los inscritos. El código de descuento y el enlace directo para reservar se encuentran disponibles en la web oficial del evento: www.yaizaextremosur.es

El concejal de Deportes de Yaiza, Ángel Lago, ha señalado que “esta prueba representa la esencia del deporte en la naturaleza, respetuoso, competitivo y con un entorno único como escenario. Ser sede del Campeonato de Canarias de Gravel es un orgullo y un reconocimiento al trabajo que venimos realizando en pro del ciclismo y del deporte al aire libre.”

Las inscripciones continúan abiertas en la web oficial, con distintas opciones de recorrido y categorías para todos los niveles. Desde la organización animan a los amantes del ciclismo de montaña y gravel a no perder la oportunidad de disfrutar de una experiencia que une deporte, naturaleza y convivencia en el incomparable marco del sur de Lanzarote.