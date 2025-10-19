Heart Lanzarote 2025 cierra su cuarta edición con éxito y un público entregado

El festival Heart Lanzarote 2025 ha cerrado este fin de semana su cuarta edición con un gran éxito de convocatoria y una destacada afluencia de público residente y visitante. Durante dos días, más de veinte espectáculos llenaron la avenida y el Parque Urbano de Playa Honda de arte, humor y emoción, consolidando el evento como una cita de referencia en las artes escénicas contemporáneas de Canarias.

El recién inaugurado Parque Urbano fue epicentro de las actividades del viernes, con el arranque del festival y la acción educativa Pum Pum Heart, que reunió a escolares y mayores del municipio en una mañana de creatividad y convivencia. La jornada se completó con las actuaciones de Fràgil (María Andrés), Jirafas de colores (Bolina Títeres), A la fresca (Cía. Anna Confetti), Kintsugi (Iron Skulls Co), Fisura (Murmuyo), La magia de soñar (Raúl Magic) y Glowdrums (Brincadeira), marcando un vibrante inicio para el fin de semana.

Sábado de talleres, humor y sostenibilidad

El sábado, el público disfrutó de una programación diversa y participativa que acercó el arte a personas de todas las edades. La jornada comenzó con el taller creativo "Lettering para el alma", de Valentina's Words, en el que las palabras se transformaron en arte a través de la caligrafía y la expresión personal. La artista Cristina Camacho introdujo después al público en la técnica japonesa de estampación Gyotaku, una propuesta sobre biodiversidad que invitó a observar la naturaleza con nuevos ojos.

La mañana continuó con "Chinijos en Calma", una experiencia de yoga familiar y manualidades conducida por Malena García, que combinó movimiento, juego y respiración en un ambiente de bienestar compartido. Finalmente, la narradora Vicky Dos Santos y Aarón Márquez ofrecieron "Barquitos de cuentos", una tierna sesión de narración que despertó la imaginación de los más pequeños y puso el broche poético a la mañana de talleres.

El teatro físico y visual de La Mecánica con Water Falls puso el acento en el valor del agua, mientras el espectáculo itinerante Ami-Go! de Murmuyo volvió a hacer del público su mejor cómplice. Completaron el cartel The Power of the 80's de Gonzalo Santamaría, Mr. Tie de Adri Torrijos y Fisgoneo de De tal palo, que mezcló humor y acrobacias.

Un modelo cultural sostenible y accesible

Fiel a su filosofía, Heart volvió a demostrar que es posible un modelo cultural sostenible: todos los espectáculos se celebraron con cero emisiones y fueron autosuficientes energéticamente, gracias al uso de placas fotovoltaicas para alimentar la batería del generador. Además, la programación se desarrolló en horario diurno, favoreciendo el ahorro energético y el bienestar vecinal.

La inclusión también estuvo muy presente, tanto en los contenidos artísticos como en la interpretación en lengua de signos realizada por Signalanz, y en la participación ciudadana en los talleres.

Heart Lanzarote despide así una edición memorable, con un público fiel y entusiasta que ha vuelto a demostrar que el arte tiene la capacidad de hacer latir juntos a todos los corazones. Y, además, lo hace anunciando fecha para el próximo año: 16 y 17 de octubre de 2026.

Organizado por Arenao Producciones, el festival cuenta con el patrocinio de Turismo Lanzarote, Centros de Arte, Cultura y Turismo, y Cabildo de Lanzarote, a través del área de Cultura; también colaboran el Ayuntamiento de San Bartolomé y empresas como Relaxia, Chacón y Renault Juan Toledo.