Javier Segura y Esperanza Navarro triunfan en la XV Travesía Playas de Papagayo

Día espectacular el que vivieron los participantes de la Travesía Playas de Papagayo - Dreams Lanzarote Playa Dorada 2025 con más de 250 nadadores disfrutando este sábado de la tranquilidad de las aguas del sur de la Isla desde la primera brazada y el espíritu deportivo muy presente en este encuentro inclusivo que cerró la temporada de travesías en aguas abiertas en Lanzarote.

Los primeros en lanzarse al mar fueron los nadadores de la distancia reina de 7 kilómetros, trasladados hasta la costa frente a las playas de Papagayo, en pleno Parque Natural de Los Ajaches. La salida se dio a las 09:05 horas y, tras un exigente recorrido, el triunfo en la categoría sin neopreno masculina fue para Javier Segura Sánchez (independiente) con un tiempo de 1:45:48 h, seguido de Eneko Saezmiera Abarrategui (Galea Ur Irekiak) con 1:47:04 y Alberto Pérez Díaz (CN Master Torrijos) con 1:57:08. En la categoría femenina sin neopreno, la vencedora fue Esperanza Navarro Simon (Club Valenciano de Natación) con 2:07:24 h.

En la modalidad con neopreno, el más rápido fue Juan Carlos Vallejo Arroyo (CN Vulcania) con un brillante registro de 1:38:45 h, seguido por Juan Luis Pérez Marín Benítez, 1:50:20, y Sergio Curbelo Guerra (CN Vulcania) con 1:53:06. Entre las féminas con neopreno, la nadadora berlinesa Cathleen Rund (SG Neukoelln Berlin) se impuso con 1:50:22, acompañada en el podio por Sandra Nieves Medina (independiente) con 2:07:35 e Irene López de la Rosa (CN Alcobendas) con 2:07:40 h.

Una hora después fue el turno de la distancia de 4 kilómetros, con salida también frente a las playas de Papagayo, aunque más próxima al Castillo del Águila y al Museo Atlántico, uno de los grandes atractivos del recorrido. En esta distancia, el mejor sin neopreno masculino fue Sergio Ramírez Morales (CD Nonadamos) con un tiempo de 55:35 m, seguido de Jonathan Angulo Villanueva (CN Vulcania) con 57:11 y José Luis Galindo (Metropole) con 58:56 m. En la categoría femenina sin neopreno se vivió un bonito empate en cabeza con Luz Marina Cabrera Ruiz (CN Vulcania) y Celia Pascual López (CN Master Torrijos), ambas con 1:09:57 h, mientras que el tercer puesto fue para Nicole Winkler (CN Vulcania) con 1:10:46 h.

En los 4 km con neopreno, el ganador fue Adrián Suárez García (CN Las Palmas) con 55:37 m, escoltado por Juan Francisco Domínguez Rodríguez (independiente) con 56:56 y Alexis León Suárez Guzmán (CD Belén María) con 56:57 m. En la categoría femenina con neopreno, la victoria fue para Odile Larguier (independiente) con 1:09:59 h, seguida de Amapola Gutiérrez, 1:10:44, y Grego Matos Romero, tiempo de 1:10:50 h.

Distancias cortas

Ya en Playa Dorada, el público pudo disfrutar de las salidas cortas, comenzando con la distancia de 1.200 metros, donde las condiciones fueron espectaculares y el ambiente vibrante. En la categoría masculina, el vencedor fue Juan Pedro Cáceres Ferrer (independiente) con 14:43 m, seguido de Unai Hernández Curbelo (CD Nonadamos) con 14:55 y Andrés Cuello Torres (AC Training Lanzarote) con 15:15 m. En la femenina, el triunfo fue para Natalia Emilia Sasu Bodarnea (Nadamas) con 16:06 m, por delante de Ana Barneto Cortés (independiente) con 17:54 y Michaela Lochmann (Tenerife Masters) con 18:09 m.

Posteriormente, llegó el turno de los más jóvenes con la prueba de 800 metros alevín, donde brillaron dos grandes promesas de la natación lanzaroteña: Adrián Sánchez Rodríguez (CD Nonadamos), que ganó la prueba masculina con 10:17 m, y Martina Martín Peraza (Nadamas), vencedora femenina con 11:07 m. A continuación se celebraron las pruebas de 400 y pre-benjamín, así como la modalidad inclusiva, con el apoyo de la Consejería de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, y la Fundación La Caixa que impulsa la integración y accesibilidad de todos los participantes, reafirmando que el deporte es una poderosa herramienta de inclusión social. Fue un momento destacado y cargado de emoción, con salidas y llegadas que volvieron a recordar que estos grandes guerreros de la vida demuestran en cada brazada que todo es posible si se quiere.

La jornada se cerró con la modalidad más divertida y participativa, los relevos 3x200 metros, en los que el equipo Sinadamos, formado por Nerea, Sergio y Joaquín, se llevó la victoria con un tiempo de 5:59.

Desde B15 Active, organizadores de esta prueba, se hizo un agradecimiento especial a los voluntarios y al personal de rescate, salvamento y sanitario, que velaron por la seguridad de los nadadores durante todo el transcurso de la competición.

El acto de entrega de trofeos, presidido por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza, Ángel Lago, el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, el director de eventos del Hotel Dreams Lanzarote Playa Dorada, Abraham García, y la presidenta de la Asociación AlanEM, Monique Meine, puso el broche final a una nueva edición de esta cita que vuelve a consolidarse como una de las pruebas más queridas del calendario insular. El almuerzo solidario celebrado en el Hotel Dreams Lanzarote Playa Dorada fue el colofón a una jornada marcada por el buen ambiente, la deportividad y el espíritu de superación que caracteriza a la Travesía Playas de Papagayo.

La Travesía Playas de Papagayo cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Yaiza, Turismo Lanzarote, a través de Lanzarote Sports Destination, y el Servicio Insular de Deportes y el Gobierno de Canarias – Islas Canarias. El evento cuenta además con el respaldo del Hotel Dreams Lanzarote Playa Dorada Spa & Resort y la colaboración de Líneas Marítimas Romero, Puerto Deportivo Marina Rubicón y Tripasión Eventos.