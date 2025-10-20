Arrecife concentra el 37 % de las empresas de Lanzarote y alcanza el récord de actividad económica

La capital de Lanzarote, Arrecife, continúa consolidándose como el motor económico de la isla. Según el último informe del Centro de Datos de Lanzarote, dependiente del Cabildo de Lanzarote, en septiembre de 2025 se contabilizaban 1.917 empresas cotizantes con trabajadores en el municipio, lo que supone el 37 % del total insular, cifrado en 5.167.

Este dato refleja una tendencia al alza en la actividad empresarial local, marcada especialmente por la expansión del sector comercial, la hostelería y los negocios de ocio, que impulsan tanto la creación de empleo como la recuperación económica tras los efectos de la pandemia.

Comparativa con años anteriores y otros municipios

El crecimiento empresarial en Arrecife es notable si se compara con los datos registrados en marzo de 2020, justo antes del confinamiento por la COVID-19. En ese momento, el municipio contaba con 1.761 empresas cotizantes, lo que implica un incremento de 156 nuevos negocios en poco más de cinco años.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, en La Plazuela, lugar donde han abierto nuevos establecimientos comerciales / La Provincia

Frente a esta evolución positiva, el informe también señala que municipios como Tías, San Bartolomé y Tinajo han experimentado una disminución en el número de empresas activas. Este contraste refuerza la posición de Arrecife como epicentro del dinamismo económico en la isla.

Auge del comercio y previsiones optimistas para 2026

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha vinculado este crecimiento al ritmo de nuevas aperturas en sectores clave como el comercio y la hostelería, destacando su impacto directo en la reducción del paro y el aumento de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social.

En línea con esta tendencia, la concejalía de Comercio y Turismo, liderada por Eli Merino, ha confirmado que la Zona Comercial Abierta de la ciudad está experimentando un resurgimiento. Antes de que termine 2025, se espera la apertura de más de diez nuevos establecimientos, que se suman a los ya inaugurados en los últimos meses.

Desde el Ayuntamiento se prevé que 2026 será un año de consolidación del crecimiento económico y del empleo local, gracias a la reactivación del tejido comercial y a la mejora del entorno urbano para favorecer la inversión privada.