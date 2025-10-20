Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrecife concentra el 37 % de las empresas de Lanzarote y alcanza el récord de actividad económica

En septiembre de 2025 se contabilizaban 1.917 entidades cotizantes con trabajadores en el municipio capitalino de las 5.167 que operan en toda la Isla

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, en la Zona Comercial Abierta de Arrecife junto a un nuevo local hostelero que ultima su apertura

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, en la Zona Comercial Abierta de Arrecife junto a un nuevo local hostelero que ultima su apertura / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La capital de Lanzarote, Arrecife, continúa consolidándose como el motor económico de la isla. Según el último informe del Centro de Datos de Lanzarote, dependiente del Cabildo de Lanzarote, en septiembre de 2025 se contabilizaban 1.917 empresas cotizantes con trabajadores en el municipio, lo que supone el 37 % del total insular, cifrado en 5.167.

Este dato refleja una tendencia al alza en la actividad empresarial local, marcada especialmente por la expansión del sector comercial, la hostelería y los negocios de ocio, que impulsan tanto la creación de empleo como la recuperación económica tras los efectos de la pandemia.

Comparativa con años anteriores y otros municipios

El crecimiento empresarial en Arrecife es notable si se compara con los datos registrados en marzo de 2020, justo antes del confinamiento por la COVID-19. En ese momento, el municipio contaba con 1.761 empresas cotizantes, lo que implica un incremento de 156 nuevos negocios en poco más de cinco años.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, en La Plazuela, lugar donde han abierto nuevos establecimientos comerciales

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, en La Plazuela, lugar donde han abierto nuevos establecimientos comerciales / La Provincia

Frente a esta evolución positiva, el informe también señala que municipios como Tías, San Bartolomé y Tinajo han experimentado una disminución en el número de empresas activas. Este contraste refuerza la posición de Arrecife como epicentro del dinamismo económico en la isla.

Auge del comercio y previsiones optimistas para 2026

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha vinculado este crecimiento al ritmo de nuevas aperturas en sectores clave como el comercio y la hostelería, destacando su impacto directo en la reducción del paro y el aumento de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social.

En línea con esta tendencia, la concejalía de Comercio y Turismo, liderada por Eli Merino, ha confirmado que la Zona Comercial Abierta de la ciudad está experimentando un resurgimiento. Antes de que termine 2025, se espera la apertura de más de diez nuevos establecimientos, que se suman a los ya inaugurados en los últimos meses.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento se prevé que 2026 será un año de consolidación del crecimiento económico y del empleo local, gracias a la reactivación del tejido comercial y a la mejora del entorno urbano para favorecer la inversión privada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran dos conocidas playas de Lanzarote tras detectar contaminación en el agua
  2. Así es el primer restaurante con Estrella Michelín de Lanzarote: un viaje gastronómico por los sabores de Canarias
  3. La fiscal rebaja a un año de cárcel la petición de pena para el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife
  4. Este restaurante de Lanzarote lleva la cocina canaria a las mejores del mundo: así es Kamezí, el único participante de la isla en San Sebastián Gastronomika 2025
  5. La adjudicataria de la presunta trama corrupta de Arrecife niega haberse enriquecido: 'Era una actividad con muy poco lucro
  6. La Diócesis de Canarias nombra al cura de Yaiza, Yonathan Almeida, nuevo arcipreste de Lanzarote
  7. Lanzarote da el último adiós al joven Yeray Sánchez, apuñalado en Londres
  8. Lanzarote acoge el gran foro del turismo canario

Arrecife concentra el 37 % de las empresas de Lanzarote y alcanza el récord de actividad económica

Arrecife concentra el 37 % de las empresas de Lanzarote y alcanza el récord de actividad económica

El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”

Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”

Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote

Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote

Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque

Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque

Lanzarote, a ojos de sus fotoperiodistas

Lanzarote, a ojos de sus fotoperiodistas

Ariadne Giménez conquista la plata en el Mundial de Kayak de Mar en Sudáfrica y consolida a Lanzarote en la élite internacional

Ariadne Giménez conquista la plata en el Mundial de Kayak de Mar en Sudáfrica y consolida a Lanzarote en la élite internacional

Yaiza pierde 356.000 euros de los fondos PFAE para empleo y formación por “falta de gestión”, según el PP

Yaiza pierde 356.000 euros de los fondos PFAE para empleo y formación por “falta de gestión”, según el PP
Tracking Pixel Contents