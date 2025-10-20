Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

La remodelación del helipuerto de La Graciosa, que es esencial para mejorar la conectividad de la octava isla canaria en situaciones críticas, es otra de las actuaciones previstas en el presupuesto del próximo año

Celebración del Pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Celebración del Pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote ha aprobado su presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 9.010.000 euros. Esta cifra representa un incremento de 925.000 euros respecto al año anterior y forma parte del Plan Económico-Financiero 2025-2026 del Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio de las cuentas públicas.

La aprobación tuvo lugar en una sesión celebrada en el Ayuntamiento de Tías y responde a un modelo de gestión basado en la prevención, modernización y refuerzo de recursos humanos, en línea con las necesidades reales de Lanzarote y La Graciosa en materia de emergencias y protección civil.

La mayoría del presupuesto se destina a personal

Más del 70% del presupuesto aprobado se destinará a gastos de personal, lo que permitirá continuar con la ejecución del Estudio de dimensionamiento y optimización de plantilla, elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este análisis ha sido clave para definir las necesidades operativas del Consorcio y garantizar su correcto funcionamiento a medio y largo plazo.

Dentro de este refuerzo se incluye la incorporación prevista para 2026 de 15 nuevos bomberos, 5 cabos y 2 sargentos, completando así la segunda fase del proceso de ampliación de personal que se inició en 2025.

Francisco J. Aparicio, durante la celebración del Pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Francisco J. Aparicio, durante la celebración del Pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote / La Provincia

Inversiones para modernizar infraestructuras y mejorar tiempos de respuesta

El nuevo presupuesto también contempla 265.000 euros en inversiones reales, con los que se continuará renovando el equipamiento técnico, así como mejorando infraestructuras clave para la operatividad de los servicios de emergencia.

Entre los proyectos estratégicos que se financiarán destacan:

  • Nuevo puesto de intervención en Tías.
  • Remodelación del helipuerto de La Graciosa, que es esencial para mejorar la conectividad en situaciones críticas.
  • Planificación de un nuevo parque de bomberos en Arrecife, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias en la capital y zonas aledañas.

Un modelo centrado en la prevención y la eficacia

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, valoró el presupuesto como un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo de seguridad pública moderno, sostenible y centrado en las personas. Aparicio subrayó que el objetivo es anticiparse a los riesgos, no solo responder a ellos, apostando por una planificación que permita una respuesta rápida y coordinada.

El presupuesto del año que viene asciende a 9.010.000 euros, cifra que representa un incremento de 925.000 euros respecto al año anterior

Además, resaltó la importancia de contar con un equipo humano preparado y con los medios necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio insular.

Colaboración institucional

El presupuesto del Consorcio también refleja el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Tanto el Cabildo de Lanzarote, como los ayuntamientos de la isla, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas han aumentado sus aportaciones económicas, permitiendo que las transferencias corrientes alcancen los 8,47 millones de euros.

Noticias relacionadas y más

Este respaldo financiero asegura un funcionamiento eficiente y sostenido del Consorcio, así como una mejor cobertura territorial de los servicios de emergencia, especialmente en zonas donde las condiciones geográficas dificultan las intervenciones rápidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierran dos conocidas playas de Lanzarote tras detectar contaminación en el agua
  2. Así es el primer restaurante con Estrella Michelín de Lanzarote: un viaje gastronómico por los sabores de Canarias
  3. La fiscal rebaja a un año de cárcel la petición de pena para el exinterventor del Ayuntamiento de Arrecife
  4. Este restaurante de Lanzarote lleva la cocina canaria a las mejores del mundo: así es Kamezí, el único participante de la isla en San Sebastián Gastronomika 2025
  5. La adjudicataria de la presunta trama corrupta de Arrecife niega haberse enriquecido: 'Era una actividad con muy poco lucro
  6. La Diócesis de Canarias nombra al cura de Yaiza, Yonathan Almeida, nuevo arcipreste de Lanzarote
  7. Lanzarote da el último adiós al joven Yeray Sánchez, apuñalado en Londres
  8. Lanzarote acoge el gran foro del turismo canario

El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”

Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”

Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote

Salvan a un hombre en un vehículo al borde de una ladera de 200 metros en el norte de Lanzarote

Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque

Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque

Lanzarote, a ojos de sus fotoperiodistas

Lanzarote, a ojos de sus fotoperiodistas

Ariadne Giménez conquista la plata en el Mundial de Kayak de Mar en Sudáfrica y consolida a Lanzarote en la élite internacional

Ariadne Giménez conquista la plata en el Mundial de Kayak de Mar en Sudáfrica y consolida a Lanzarote en la élite internacional

Yaiza pierde 356.000 euros de los fondos PFAE para empleo y formación por “falta de gestión”, según el PP

Yaiza pierde 356.000 euros de los fondos PFAE para empleo y formación por “falta de gestión”, según el PP

Heart Lanzarote 2025 cierra su cuarta edición con éxito y un público entregado

Heart Lanzarote 2025 cierra su cuarta edición con éxito y un público entregado
Tracking Pixel Contents