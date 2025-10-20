El Consorcio de Emergencias prioriza el nuevo puesto de Tías y la incorporación de 15 bomberos en 2026

El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote ha aprobado su presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 9.010.000 euros. Esta cifra representa un incremento de 925.000 euros respecto al año anterior y forma parte del Plan Económico-Financiero 2025-2026 del Cabildo de Lanzarote, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y el equilibrio de las cuentas públicas.

La aprobación tuvo lugar en una sesión celebrada en el Ayuntamiento de Tías y responde a un modelo de gestión basado en la prevención, modernización y refuerzo de recursos humanos, en línea con las necesidades reales de Lanzarote y La Graciosa en materia de emergencias y protección civil.

La mayoría del presupuesto se destina a personal

Más del 70% del presupuesto aprobado se destinará a gastos de personal, lo que permitirá continuar con la ejecución del Estudio de dimensionamiento y optimización de plantilla, elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Este análisis ha sido clave para definir las necesidades operativas del Consorcio y garantizar su correcto funcionamiento a medio y largo plazo.

Dentro de este refuerzo se incluye la incorporación prevista para 2026 de 15 nuevos bomberos, 5 cabos y 2 sargentos, completando así la segunda fase del proceso de ampliación de personal que se inició en 2025.

Francisco J. Aparicio, durante la celebración del Pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote / La Provincia

Inversiones para modernizar infraestructuras y mejorar tiempos de respuesta

El nuevo presupuesto también contempla 265.000 euros en inversiones reales, con los que se continuará renovando el equipamiento técnico, así como mejorando infraestructuras clave para la operatividad de los servicios de emergencia.

Entre los proyectos estratégicos que se financiarán destacan:

Nuevo puesto de intervención en Tías .

. Remodelación del helipuerto de La Graciosa , que es esencial para mejorar la conectividad en situaciones críticas.

, que es esencial para mejorar la conectividad en situaciones críticas. Planificación de un nuevo parque de bomberos en Arrecife, lo que permitirá optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias en la capital y zonas aledañas.

Un modelo centrado en la prevención y la eficacia

El presidente del Consorcio, Francisco J. Aparicio, valoró el presupuesto como un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo de seguridad pública moderno, sostenible y centrado en las personas. Aparicio subrayó que el objetivo es anticiparse a los riesgos, no solo responder a ellos, apostando por una planificación que permita una respuesta rápida y coordinada.

El presupuesto del año que viene asciende a 9.010.000 euros, cifra que representa un incremento de 925.000 euros respecto al año anterior

Además, resaltó la importancia de contar con un equipo humano preparado y con los medios necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio insular.

Colaboración institucional

El presupuesto del Consorcio también refleja el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Tanto el Cabildo de Lanzarote, como los ayuntamientos de la isla, el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas han aumentado sus aportaciones económicas, permitiendo que las transferencias corrientes alcancen los 8,47 millones de euros.

Este respaldo financiero asegura un funcionamiento eficiente y sostenido del Consorcio, así como una mejor cobertura territorial de los servicios de emergencia, especialmente en zonas donde las condiciones geográficas dificultan las intervenciones rápidas.