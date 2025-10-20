La exposición Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote, comisariada por la organización Veintinueve Trece y que estará hasta el 31 de enero del próximo año en La Casa Amarilla, se enmarca dentro de la X edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales que organiza la asociación.

Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote recoge el trabajo de hasta 22 profesionales de la fotografía de prensa y en ella se abordan los grandes temas que han marcado la historia reciente de Lanzarote: la pesca, la agricultura y ganadería, el turismo, la política, los sucesos, los movimientos sociales, la sanidad y la educación, la inmigración, el arte y la cultura, el deporte y las fiestas tradicionales.

La exposición pretende ser una invitación a mirar la realidad desde la honestidad y el compromiso para revelar que gracias al fotoperiodismo tenemos constancia visual de nuestra historia más reciente: la caída de la industria pesquera, el auge del turismo, las luchas sociales, la consolidación democrática o la huella de César Manrique.

Lanzarote, a ojos de sus fotoperiodistas | GERSON DÍAZ

En la muestra pueden verse trabajos de Adriel Perdomo, Carlos Sotillo, Dory Hernández, Eileen Luna, Fañi García, Felipe de la Cruz, Fran Fajardo, Javi Fuentes, Javier Mayordomo, Javier Sáenz Javito, Jesús Porteros, José Luis Carrasco, José Luis Rojas, José María del Corral, Juan Mateos, Kepa Herrero, Luisa Stinga, Miguel Hernández, Noemí Acuña, Pepe Vera, Sergio Betancort o Suso Betancort.

Estos nombres representan una parte significativa del panorama fotoperiodístico insular de las últimas décadas. También hay otras y otros profesionales que, desde distintos medios y enfoques, contribuyen de manera constante a construir la memoria visual de Lanzarote.

40.000 fotos digitalizadas

En el acto de inauguración el viernes pasado, la consejera del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, agradeció a los fotógrafos y a los propietarios de los principales medios de comunicación de la isla, que hayan «cedido gratuitamente sus fondos para que pudieran ser digitalizados por Memoria de Lanzarote». Así, el archivo «ha podido digitalizar más de 40.000 fotos que ahora no se perderán y quedarán para la historia reciente de la isla, y que han sido la base del fondo documental de esta muestra. Gracias a todos por su generosidad», subrayó.

Nicolás Melián, director de Veintinueve Trece, reivindicó que esta exposición marca un hito para la asociación, al reunir al colectivo de fotoperiodistas de la isla. «Sirve para reafirmar la mirada local y recuperar la autoría sobre la imagen de Lanzarote, en un momento en que su representación suele construirse desde fuera, por parte de quienes la visitan», explicó.

Con esta exposición y demás actividades organizadas para la X edición del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales de Lanzarote , Veintinueve Trece invita a reflexionar sobre lo colectivo frente al individualismo contemporáneo, con la fotografía como punto de partida para crear un diálogo cercano con la filosofía, el urbanismo, las artes y las prácticas sociales.

La entrada a la muestra Fotoperiodismo. Una visión colectiva de Lanzarote en La Casa Amarilla es libre y gratuita y los horarios de visita entre semana son de 10.00 a 14.00 horas, y de 14.30 a 18.00 horas. y los sábados de 10.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos cierra.