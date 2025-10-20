Yaiza pierde 356.000 euros de los fondos PFAE para empleo y formación por “falta de gestión”, según el PP

El municipio de Yaiza, en Lanzarote, tendrá que reintegrar 356.000 euros al Gobierno de Canarias, correspondientes a subvenciones recibidas a través de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), según el PP municipal. Esta decisión supone un importante revés para los planes de formación y empleabilidad en la localidad, que ahora pierde una oportunidad fundamental para ayudar a personas desempleadas y sin cualificación previa.

Los PFAE están diseñados para impulsar la inserción laboral de personas en situación de desempleo mediante la combinación de formación técnica y experiencia práctica en proyectos de utilidad pública o interés social. Estos programas, coordinados por el Servicio Canario de Empleo, representan una vía clave de acceso al empleo y la mejora de competencias en municipios como Yaiza, donde el paro está especialmente presente entre los grupos más vulnerables.

Motivos de la devolución y responsabilidad política

Según el portavoz del Partido Popular en Yaiza, Juan Monzón, la devolución de los fondos se debe a una mala gestión por parte del Ayuntamiento, gobernado por Oscar Noda (UPY). La falta de adaptación a los cambios normativos introducidos recientemente en materia de contratación pública ha imposibilitado que los programas puedan ejecutarse.

Desde el Servicio Canario de Empleo, se emitieron recomendaciones jurídicas para que los ayuntamientos ajustasen sus procedimientos, pero el consistorio de Yaiza no logró implementar ninguna de las opciones propuestas. Este hecho, calificado por Monzón como un “fracaso de gestión y de previsión”, priva al municipio no solo de recursos económicos, sino también de oportunidades para la formación y la creación de empleo local.