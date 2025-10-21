Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escolares de Arrecife redescubren las tradiciones canarias con el 'Laberinto de las Ánimas'

Más de 600 alumnos de Primaria participan en una actividad educativa en el Archivo Municipal de Arrecife para aprender sobre los Finados

'Laberinto de las Ánimas' en Arrecife para conocer la tradición de los finaos / La Provincia

El Ayuntamiento de Arrecife ha puesto en marcha esta semana una actividad educativa centrada en las tradiciones canarias del Día de los Finados, dirigida a alumnado de 4º de Primaria de distintos centros del municipio.

La iniciativa, denominada “El Laberinto de las Ánimas de los Finados”, se celebra en el Archivo Municipal de Arrecife, y forma parte de un proyecto impulsado por la Concejalía de Educación.

Un viaje entre oficios, palabras y sabores de antaño

Los primeros colegios participantes —CEIP Titerroy, CEO Argana y CEIP La Destila— visitaron este martes los espacios del laberinto, acompañados por Eufrasia, un personaje ficticio de 105 años que guió a los niños y niñas a través de diferentes escenas que representaban oficios tradicionales como la pesca, la agricultura, la cerámica o el trabajo de la roseta y la empleita.

Durante la visita, los escolares también realizaron un taller creativo con materiales reciclados, en el que elaboraron su propia versión del Castafín, un personaje canario que sirve como alternativa a los clásicos íconos del Halloween moderno. La jornada concluyó con una degustación de castañas, alimento tradicional vinculado a los Finados, en un ambiente que evocaba el otoño y la memoria de los antepasados.

Educación y cultura canaria, de la mano

Esta actividad se extenderá durante tres días, con la participación de colegios como el CEIP Antonio Zerolo, Nieves Toledo, Capellanía del Yágabo, Los Geranios, Benito Méndez Trajano y Adolfo Topham. Al finalizar el programa, más de 600 escolares de Arrecife habrán conocido de forma vivencial y lúdica aspectos clave del patrimonio cultural canario.

El proyecto ha sido promovido por la asociación cultural Experimenta Lanzarote y está dirigido por Estefanía González, con el respaldo del Ayuntamiento. Tanto el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, como la concejala de Educación, Abigail González, acompañaron a los menores en esta primera jornada.

Una apuesta por mantener vivas las tradiciones

La actividad busca reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y las costumbres locales, frente a la creciente influencia de celebraciones foráneas como Halloween. En este contexto, el Día de los Finados recupera protagonismo como una fecha para el recuerdo y la identidad cultural.

