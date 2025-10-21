El mayor crucero del mundo visita Arrecife con más de 3.000 pasajeros a bordo

La capital de Lanzarote recibe este miércoles 22 de octubre al emblemático crucero de Royal Caribbean, el Explorer of the Seas, que recala en la isla con más de 3.000 pasajeros a bordo en su ruta transatlántica hacia Florida.

La llegada de este buque se enmarca en una intensa semana de actividad en el Puerto de Arrecife, donde se espera la escala de siete grandes cruceros que traerán consigo a más de 21.000 cruceristas, según datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).

Una joya renovada de Royal Caribbean

El Explorer of the Seas fue botado en el año 2000 y, en aquel momento, fue considerado el crucero más grande del mundo. Con 311 metros de eslora y un registro bruto de 137.308 toneladas, este barco puede albergar a 3.114 pasajeros y 1.185 tripulantes, distribuidos en 15 cubiertas.

En 2020, el buque fue completamente modernizado gracias a una inversión de más de 110 millones de dólares. Esta renovación forma parte del programa Royal Amplified, con el que Royal Caribbean ha destinado 1.000 millones de dólares a modernizar 10 barcos de su flota en cuatro años, dentro de una estrategia global para adaptar sus cruceros a los estándares actuales de ocio, confort y sostenibilidad.

El crucero partió desde el sur de la Península Ibérica y atracará mañana miércoles en el Muelle de Cruceros de Arrecife a las 8:00 horas, permaneciendo en la isla hasta las 20:00. Desde allí continuará su itinerario hacia Gran Canaria, antes de poner rumbo final a Florida, donde concluirá su travesía el próximo 1 de noviembre.

Pasajeros internacionales y alto poder adquisitivo

Este tipo de crucero transoceánico refleja un perfil de turista internacional con elevado poder adquisitivo, lo que supone un impacto positivo para el comercio local, la restauración y las excursiones turísticas. Las escalas de cruceros de estas características contribuyen a la desestacionalización del turismo en Lanzarote y generan oportunidades para sectores que dependen del visitante extranjero.

Siete escalas y 21.000 pasajeros en una sola semana

La llegada del Explorer of the Seas es solo una parte del intenso calendario de esta semana en el puerto de Arrecife. Según la APLP, se prevé la llegada de otros seis cruceros:

Azura – Jueves 23

– Jueves 23 Spirit of Discovery y Costa Fortuna – Viernes 24

y – Viernes 24 Norwegian Dawn, Britannia y World Navigator – Sábado 25

En conjunto, estas escalas permitirán que Arrecife reciba a más de 21.000 cruceristas en solo cinco días, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos de cruceros en Canarias.

Crecimiento sostenido en 2025

Los datos acumulados hasta septiembre de 2025 confirman una subida del 10 % en la llegada de cruceristas respecto al mismo periodo del año anterior. En total, Arrecife ha recibido 372.503 pasajeros en los nueve primeros meses del año, según las estadísticas más recientes de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Este crecimiento se alinea con las tendencias globales del sector, donde las navieras apuestan cada vez más por rutas que combinan destinos europeos y americanos, utilizando a Canarias como punto clave de conexión atlántica.