Patronal y administración se unen contra la economía sumergida en Lanzarote

El incremento del absentismo laboral en Lanzarote, que se ha duplicado en los últimos cuatro años, y la lucha contra la economía sumergida y el empleo irregular, son los dos grandes desafíos que patronal y administraciones públicas pretenden combatir en común. De hecho, la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), como organización empresarial más representativa de la Isla e integrada por las principales patronales sectoriales, mantuvo la semana pasada dos reuniones de trabajo con representantes del Gobierno de Canarias, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social con el objetivo de reforzar la colaboración institucional y sector privado.

La primera reunión, correspondiente a la Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Canarias, tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote, con la participación de la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, además del director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, y el jefe provincial de la Seguridad Social, Andrés Fernández. En ella, se presentó un informe de gestión 2024. Después se celebró un segundo encuentro en la sede de la CEL, con la asistencia de todos los miembros de su junta directiva.

Durante ambas reuniones se abordó el seguimiento de la mesa de trabajo creada entre las administraciones y la CEL, así como las acciones coordinadas que se están llevando a cabo para mejorar el control y la prevención del empleo irregular en la isla.

Todas las partes coincidieron en destacar la importancia de mantener una colaboración constante y efectiva, orientada a proteger la competencia leal entre empresas y garantizar los derechos de los trabajadores.

Uno de los temas que generó mayor preocupación fue el incremento del absentismo laboral, que se ha duplicado en los últimos cuatro años. Los representantes empresariales y de la administración coincidieron en la necesidad de analizar sus causas y promover medidas que ayuden a reducir su impacto sobre la productividad y la estabilidad del empleo en la Isla.

Por otro lado, se puso en valor el esfuerzo y la profesionalidad del equipo de la Inspección de Trabajo en Lanzarote, que cuenta actualmente con 12 funcionarios, el mayor número de recursos humanos de su historia en la Isla, lo que permite una mejor respuesta y una mayor capacidad de supervisión.

La presidenta de la CEL, Beatriz Salazar, agradeció la implicación de todas las instituciones presentes y subrayó el compromiso del empresariado lanzaroteño con la legalidad y la transparencia. “Somos conscientes del esfuerzo de todas las empresas y, por ese motivo, queremos felicitarlas por cumplir con la normativa y generar empleo estable y de calidad”, confirmó Salazar.

En dicha reunión se debatió sobre empleo, lucha contra el fraude a la Seguridad Social y se aprovechó para poner en valor el número reducido de incidencias. Además, se abrió un amplio debate entre representantes de las patronales y de la Inspección de Trabajo, quienes escucharon aportaciones y sugerencias de los representantes empresariales relacionadas con los distintos asuntos.

Cuota a autónomos

Por otra parte, Beatriz Salazar expresó el lunes su temor ante la posibilidad de que la subida de la cuota de cotización para los autónomos, anunciada por el Ministerio de la Seguridad Social, provoque la destrucción de empleo y afectar gravemente al tejido productivo de la isla. Sin embargo, el Gobierno decidió el mismo lunes frenar la iniciativa legislativa y reformularla ante su rechazo.

Salazar advirtió de que esta medida agrava la presión económica sobre los trabajadores por cuenta propia, especialmente en la Isla, donde los costes de transporte, vivienda y suministros ya son superiores a la media nacional.