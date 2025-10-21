Tías gestionará de forma independiente la piscina municipal para mejorar su operatividad
La nueva estrategia pasa por separar la gestión de la piscina de otras instalaciones próximas, como las salas deportivas o la cafetería, que hasta ahora se licitaban conjuntamente en contratos de concesión sin éxito
El Ayuntamiento de Tías ha aprobado en el pleno municipal de este martes la gestión individualizada de la piscina municipal, convirtiéndola en una actividad económica asumida directamente por la administración local, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostenibilidad financiera.Separación de servicios para una gestión más eficaz
La medida fue propuesta por la concejala de Actividades Clasificadas, Mariana Pérez, quien explicó que la nueva estrategia pasa por separar la gestión de la piscina de otras instalaciones próximas, como las salas deportivas o la cafetería, que hasta ahora se licitaban conjuntamente en contratos de concesión que no obtuvieron resultados positivos.
Con esta iniciativa, el consistorio plantea contratar directamente los servicios de monitores y socorristas a través de procesos administrativos independientes, asumiendo el riesgo operativo de esta actividad pública, pero con respaldo económico suficiente, según recoge la memoria financiera del expediente, que prevé incluso un posible superávit.
Colaboración público-privada para otros espacios
Mientras tanto, otros elementos del complejo, como la cafetería o las salas deportivas, se gestionarán mediante concesiones demaniales, es decir, cesión de espacios a empresas privadas a cambio de un canon mensual. En estos casos, será el licitador quien asuma el riesgo de la explotación comercial, pero también quien ofrezca los servicios deportivos o de restauración asociados.
Este modelo mixto, que combina gestión pública directa en la piscina y colaboración con el sector privado en otras áreas, busca mejorar el acceso a servicios deportivos de calidad, optimizando al mismo tiempo la administración de recursos municipales.
