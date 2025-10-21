Yaiza mejora 2,5 kilómetros de caminos agrícolas en Temuime con una inversión municipal de 38.000 euros
El concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, detalló que los trabajos se centran en labrar la capa de rodadura, aplicar áridos finos, regar y compactar
El Ayuntamiento de Yaiza, en el sur de Lanzarote, ha iniciado esta semana obras de mejora en 2,5 kilómetros de caminos agrícolas en la zona de Temuime, próxima al pueblo de Uga. El objetivo es mejorar el acceso a fincas utilizadas por profesionales del sector primario, facilitando así las tareas diarias en esta área agrícola de relevancia local.
La actuación, impulsada por el consistorio que preside Óscar Noda, cuenta con una inversión municipal de 38.000 euros, destinada tanto a maquinaria como a la aportación de áridos para acondicionar los caminos.
El concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, detalló que los trabajos se centran en labrar la capa de rodadura, aplicar áridos finos, regar y compactar. La previsión es que la obra esté terminada a principios de la próxima semana.
El Cabildo, ausente en la financiación
Desde el Ayuntamiento se ha lamentado la falta de apoyo por parte del Cabildo de Lanzarote, concretamente del área de Agricultura y Ganadería, dirigida por Oswaldo Betancort, que según el concejal no cumplió con su compromiso de aportar maquinaria para estos trabajos.
Lago recordó que existen comunicaciones oficiales enviadas hace meses solicitando esta colaboración, sin que se haya obtenido una respuesta efectiva.
Más actuaciones en caminos rurales y zonas de interés
Esta intervención se suma a otras ejecutadas por Yaiza en zonas agrícolas como La Geria y también en las pistas de tierra que conducen a las playas de Papagayo, donde el tránsito de vehículos había generado un importante deterioro.
El Ayuntamiento insiste en que la mejora de los caminos agrícolas responde a las necesidades del sector primario, que en el municipio aún representa un medio de sustento económico y de autoconsumo para muchas familias.
