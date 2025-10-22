El Cabildo de Lanzarote lanza una licitación de 2,4 millones para mejorar la redacción y asistencia técnica de proyectos de obras públicas

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso relevante en su estrategia de modernización y mejora de las obras públicas de la isla. A través del Área de Obras Públicas y Vías Insulares, que gestiona el consejero Jacobo Medina, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de la licitación de un acuerdo marco por valor de 2,4 millones de euros.

El objetivo es contar con servicios técnicos especializados para la redacción de proyectos, dirección facultativa, asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud en la realización de proyectos estratégicos en Lanzarote.

Un acuerdo dividido en cinco lotes para mayor eficacia

El acuerdo marco, estructurado en cinco lotes independientes, permitirá a la institución insular contratar empresas o equipos técnicos especializados en infraestructuras, edificación, arquitectura y obra civil. Entre los servicios cubiertos se encuentran la elaboración de proyectos industriales y arquitectónicos, la supervisión directa de obras públicas y el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laborar.

Este sistema facilita la flexibilidad y adaptación ante la diversidad de actuaciones necesarias, permitiendo que los licitadores puedan optar a uno o varios lotes, con el límite de recibir como máximo dos adjudicaciones por empresa, lo que favorece una competencia saludable y una mayor participación de empresas con experiencia acreditada.

Eficiencia y transparencia en la gestión de inversiones

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado que esta iniciativa “supone una apuesta decidida por la eficiencia y la mejora de la planificación en la gestión de los fondos públicos”, resaltando la importancia de que cada inversión repercuta en proyectos efectivos y útiles para el desarrollo insular.

Por su parte, el consejero Jacobo Medina subraya que “la licitación de este acuerdo marco es un paso crucial para agilizar los procesos técnicos y administrativos de las grandes obras que Lanzarote necesita”. Medina recalca la importancia de disponer de herramientas ágiles y profesionales para ejecutar proyectos que repercutan positivamente en la calidad de vida de los habitantes y en el desarrollo económico local.

Plazo y condiciones de participación

El procedimiento de adjudicación es abierto, lo que garantiza la transparencia y la concurrencia de operadores económicos especializados. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas.

Posteriormente, el 26 de noviembre se abrirán las propuestas económicas. Entre los requisitos figuran la experiencia demostrada, la solvencia técnica y financiera, y el cumplimiento de especificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público.