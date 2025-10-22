Lanzarote impulsa la transformación del turismo con el III Encuentro de Gestión del Talento en Canarias

El Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa acogió el pasado viernes el III Encuentro de Gestión del Talento Turístico, una cita consolidada como referente regional en la promoción del talento y la profesionalización del sector turístico canario.

Organizado por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN), en colaboración con la Federación Turística de Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote y Turismo Lanzarote, el encuentro reunió a destacadas voces del ámbito de la gestión del talento, el desarrollo del capital humano y el liderazgo.

La apertura corrió a cargo del viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, y el consejero delegado de la SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, junto con la presidenta de ASOLAN y de la FTL, Susana Pérez. “El talento es y seguirá siendo el verdadero motor de la transformación turística en Canarias”, afirmó Pérez durante su intervención, destacando que llegar a la tercera edición de este encuentro "no es solo un motivo de orgullo, sino la mejor demostración de la acogida y el compromiso que ha generado desde su inicio”.

Pérez subrayó también la importancia de seguir impulsando el desarrollo profesional y también la igualdad de oportunidades, recordando que “más del 50% de los puestos de mando intermedio y dirección de áreas en el sector hotelero de Lanzarote están ocupados por mujeres”, un dato que pone en valor el liderazgo femenino en la industria turística.

El encuentro contó con la participación de ponentes de prestigio como Lluís Soldevila, profesor de ESADE Business School y referente internacional en liderazgo, quien lanzó un mensaje claro: “El talento no se importa ni se inventa: se descubre, se cuida y se activa, y Canarias tiene más del que imagina”.

Por su parte, Manuel Acevedo, Human Resources Manager y HR Regional para Islas Canarias y Portugal en Hyatt Inclusive Collection, destacó la necesidad de contar con un “talento comprometido con la empresa” para afrontar los retos de un mercado en transformación.

Eva Aguado, coordinadora territorial Centro Sur de CaixaBank Dualiza, subrayó que “la Formación Profesional será clave ante los retos de la sostenibilidad en el sector turístico”, mientras que Mónica Encinoso, sales executive de Turijobs Canarias, habló del “turismo con propósito” y de la necesidad de equilibrar las relaciones entre empresa, profesional y entorno.

Estudios y casos de éxito

Durante el encuentro, la consultora Innovaris presentó las conclusiones del estudio encargado por ASOLAN sobre los perfiles profesionales en la cadena de valor turística de Lanzarote y La Graciosa y se celebraron dos mesas redondas. En la primera, “Trayectorias profesionales en el sector turístico”, participaron directiv@s de Jardines del Sol–Club del Carmen, Lanis Suites, Mi Piace y Landmar Playa de la Arena (Tenerife), junto a una alumna egresada de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL).

La segunda, “Empresas turísticas, gestión y fidelización del talento”, contó con directiv@s de Iberostar, Rosa Group, Canarian Hospitality, Hyatt y Alma La Santa. Ambas sesiones permitieron debatir sobre las nuevas estrategias de liderazgo, la fidelización del talento y los valores que marcarán la evolución del turismo en Canarias.

El encuentro contó con el patrocinio de Activa Canarias, Microsistemas, Schôolers.io, Esacan, F&B Formaciones y Consultoría y el Instituto Canario de Turismo (ICT), además de una amplia red de empresas colaboradoras, se ha consolidado como una cita ineludible para el sector y ha reafirmado el papel de Lanzarote como motor de la transformación del sector turístico, con un modelo centrado en las personas y su talento.