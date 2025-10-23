Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La directora del Área de Salud de Lanzarote, Esther Machín, dimite tras dos años en el cargo

Tomó posesión de su cargo el 5 de septiembre de 2023 y, por ahora, no han trascendido los motivos de su renuncia

Esther Monzón junto a Esther Machín, Cecilia Sánchez y Pablo Eguía, el 5 de septiembre de 2023, en su toma de posesión de los cargos insulares de Sanidad

Esther Monzón junto a Esther Machín, Cecilia Sánchez y Pablo Eguía, el 5 de septiembre de 2023, en su toma de posesión de los cargos insulares de Sanidad / La Provincia

La Voz de Lanzarote

La Provincia

Arrecife

La directora del Área de Salud de Lanzarote, Esther Machín, ha dimitido tras dos años en el cargo. Según ha podido saber La Voz, la que fuera nombrada responsable en la isla en agosto de 2023 presentó su carta de dimisión el pasado lunes. Tomó posesión de su cargo el 5 de septiembre de ese año.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, nombraron a Machín como directora del Servicio Canario de Salud en Lanzarote hace dos veranos. Junto a ella, fue nombrado también como gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguía. 

Por el momento, las razones de su renuncia no han trascendido, pero parecen estar alejadas de los motivos personales.

Técnica en agencias de viajes

Técnico profesional de agencias de viajes, Esther Machín también tiene formación en Creación y Gestión de Viajes y Eventos. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la empresa privada vinculada con los viajes y la promoción turística en destino de productos elaborados en Canarias. En este sector ha trabajado en Viajes Timanfaya, Distribuciones LYC y Degustaciones Canarias, entre otras empresas. También ha colaborado en acciones y campañas de promoción del Cabildo Insular de Lanzarote. 

Esther Machín fue en el puesto diez en la lista de CC al Cabildo de Lanzarote en las elecciones del pasado mes de mayo, que encabezó Oswaldo Betancort, actual presidente insular. Machín no logró acta de consejera al obtener CC ocho consejeros electos.

