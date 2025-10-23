Lanzarote Fashion Weekend impulsa la moda sostenible y el talento local en su tercera edición

Del 6 al 8 de noviembre, Lanzarote celebrará la tercera edición del Lanzarote Fashion Weekend, un evento dedicado a la moda sostenible y el impulso del talento local. Organizado por el Cabildo de Lanzarote, este encuentro tendrá lugar en el Arrecife Gran Hotel & Spa y en Lanzarote Golf, en el municipio de Tías.

La consejera de Industria, Aroa Revelo, ha destacado que este evento consolida el trabajo colectivo de empresas, diseñadores y entidades públicas comprometidas con el desarrollo de la industria creativa en la isla. Para Revelo, el Lanzarote Fashion Weekend representa una cita fundamental para la proyección del talento local dentro y fuera del Archipiélago.

Un evento para promover la creatividad y la sostenibilidad

El Lanzarote Fashion Weekend se ha consolidado como el principal encuentro de moda de la isla, apostando por la creatividad y la innovación sin dejar de lado el diseño de autor. En esta edición, participarán diseñadores y marcas tanto locales como nacionales, presentando sus propuestas para la próxima temporada.

Entre los invitados destacan modelos de renombre, como Luna Zacarias, conocida a nivel nacional, Jesús Lemes, referente en moda masculina en Canarias, y Miguel Peña Betancort, modelo lanzaroteño con amplia trayectoria.

Un programa que conecta a profesionales y ciudadanía

La programación comenzará el jueves, 6 de noviembre, a las 18:00 horas, con las Fashion Talks en el Arrecife Gran Hotel & Spa. Estas charlas abiertas serán un espacio para el debate en torno a la creatividad, la sostenibilidad y las tendencias del sector. Entre los ponentes estarán la modelo y presentadora Laura Sánchez y el diseñador Eduardo Navarrete, quienes compartirán su experiencia y visión sobre la moda actual.

Los días 7 y 8 de noviembre se celebrarán los desfiles y un market en Lanzarote Golf, reuniendo a los creadores y creadoras del programa Lanzarote Moda. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes a las 18:00 horas e incluirá una gala de homenaje a la diseñadora María Cao, en reconocimiento a su contribución al sector.

Acceso gratuito

El Lanzarote Fashion Weekend 2025 será presencial y de acceso gratuito, con el objetivo de acercar la moda y el diseño a toda la ciudadanía. La organización quiere fomentar la participación y contribuir a que la moda sostenible y local gane mayor visibilidad.

Detrás de esta iniciativa está la Consejería de Industria del Cabildo de Lanzarote, con el apoyo de Turismo Lanzarote (turismolanzarote.com), y PROEXCA (proexca.es), reforzando así su compromiso con el desarrollo del tejido creativo y cultural de la isla. Además, el evento refuerza el papel de Lanzarote como plataforma para el talento emergente y como enclave destacado en la moda de Canarias.