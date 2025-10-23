El periodista Antonio Quintana presenta en Lanzarote su nuevo libro sobre el nacionalismo canario tras la crisis de NC

El periodista y escritor Antonio Quintana presentará el próximo martes 28 de octubre en Arrecife su nuevo libro titulado Cuadrar el círculo. El nacionalismo a raíz de la crisis de Nueva Canarias. El acto se celebrará a las 19:30 horas en el recién abierto Espacio para la paz y la amistad, ubicado en la sede de Lanzarote Acción Civil, en la calle Juan Negrín, 158 (frente a Los Cuarteles), en Titerroy.

Esta publicación de seis capítulos, recopila 80 textos escritos por Quintana durante los últimos dos años, en los que aborda su compromiso político y cristiano, así como los principales acontecimientos y transformaciones sociales que han tenido lugar en Canarias en este tiempo.

Un repaso a la crisis de Nueva Canarias

En su nuevo libro, Antonio Quintana, quien fue párroco de Altavista entre 1983 y 1987 y desde 1990 redactor de Diario de Las Palmas y La Provincia, dedica amplios capítulos al nacionalismo canario, realizando un análisis detallado de los acontecimientos tras la crisis interna de Nueva Canarias, partido histórico del Archipiélago. Uno de los ejes principales de la obra es la respuesta a la carta abierta que Quintana dirigió a la militancia tras su baja del partido para unirse a Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN).

El volumen también expone el contexto político de las Islas, recoge editoriales realizados para el programa radiofónico Mundo Obrero Hoy, emitido por La Diocesana de Canarias, así como entrevistas a figuras relevantes de la Escuela de Formación Socio Política y Fe Cristiana, resaltando el valor del diálogo entre sociedad civil, fe y participación política.

Actuación musical y debate

El acto de presentación contará con la presencia de Armando Santana, presidente de Lanzarote Acción Civil y consejero de Área Gobierno Abierto (Participación ciudadana y Transparencia), Bienestar Animal, Comercio y Consumo del Cabildo de Lanzarote, quien será el encargado de abrir la jornada.

El evento comenzará con la actuación del timplista Gabriel Cubas, seguido de una entrevista al autor del libro realizada por el periodista Andrés Peña, natural del pueblo de Mala (municipio de Haría) y exjefe de redacción de La Provincia/Diario de Las Palmas.

La cita se cerrará con un diálogo abierto entre los asistentes y una nueva interpretación musical de Cubas.

Trayectoria y obras de Antonio Quintana

Antonio Quintana, profundamente vinculado a la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) desde el año 1983, ha compaginado su labor periodística con el activismo social y el análisis político. Entre sus obras anteriores destacan El cielo en la tierra. Escritos sobre la identidad canaria, Altavista, un barrio cosmopolita de Arrecife y Pepe Suárez, constructor de utopía y fraternidad. Además, ha coordinado publicaciones colectivas sobre la influencia del Concilio Vaticano II o la presencia cristiana en la vida política canaria. Tres de esas publicaciones han sido presentadas en la Asociación de Vecinos de Altavista (Arrecife) y otra en San Bartolomé.