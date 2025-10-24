Transición Ecológica financia con 175.000 euros un proyecto piloto de renaturalización urbana para adaptarse al cambio climático

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha destinado 175.000 euros al desarrollo de un proyecto piloto de renaturalización en Arrecife (Lanzarote), con el objetivo de adaptar la ciudad a los retos que plantea el cambio climático, como las olas de calor y el aumento de las temperaturas. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia autonómica para promover espacios urbanos más saludables y sostenibles, priorizando la sombra, el verdor y la movilidad sostenible.

El proyecto representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, gracias al incremento de zonas verdes, la creación de áreas de sombra, la promoción de carriles bici y la habilitación de nuevos espacios de esparcimiento. Además, permitirá a Arrecife posicionarse como referente en materia de innovación climática en el archipiélago.

Un “laboratorio de innovación climática”

En la presentación y desarrollo de esta iniciativa participaron la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg; el alcalde de Arrecife, Yonathan de León; y el ecólogo urbano Salvador Rueda, director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial (FEUT). Rueda es un referente en planificación urbana sostenible, con más de 400 proyectos ejecutados en 144 ciudades internacionales, lo que avala la solidez técnica del plan para Lanzarote.

La Viceconsejería de Transición Ecológica destaca que este proyecto será un “laboratorio de innovación climática” donde se aplicarán criterios de sostenibilidad y movilidad activa, convirtiendo a Arrecife en modelo para otros municipios de Canarias. En palabras de la viceconsejera, el proyecto permitirá integrar la biodiversidad en los entornos urbanos, reducir las temperaturas y crear lugares más amables para los vecinos.

Un modelo de ciudad más resiliente, verde y saludable

El propio alcalde de Arrecife valoró positivamente que el municipio haya sido elegido para este piloto, que le permitirá avanzar hacia una ciudad “más sostenible y preparada para afrontar los efectos del cambio climático”, incrementando al triple las zonas verdes urbanas. Además, detalló planes vinculados, como la implantación de los denominados eco bulevares y el corredor verde desde Puerto de Naos hasta Los Cuarteles, junto a la transformación urbana de la Calle Pérez Galdós.

Otro punto relevante es la apuesta municipal por la modernización del transporte público, con la incorporación de once guaguas eléctricas antes de acabar 2026, favoreciendo así la reducción de emisiones y el tránsito hacia una movilidad municipal más limpia, en línea con lo recomendado por la Guía para la descarbonización del transporte publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Innovación urbana: el modelo de supermanzanas como solución climática

El proyecto piloto contempla la implantación del modelo de supermanzanas en Arrecife: bloques urbanos donde se restringe el tráfico rodado y se da prioridad al peatón, permitiendo la expansión de espacios públicos para el ocio, el paseo y la naturaleza urbana. Según el director del proyecto, Salvador Rueda, esta medida “recupera espacio para las personas, reduce la contaminación y refuerza la biodiversidad de la ciudad”, ayudando así a mitigar directamente los efectos del cambio climático.

Este modelo es una tendencia creciente en ciudades europeas y se ha identificado en informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente como modelo eficaz para lograr urbes más resilientes y adaptadas al clima.

Fases del proyecto

El desarrollo de este plan piloto se estructura en varias fases:

Recopilación de datos de base para diagnosticar el estado actual de los espacios urbanos y verdes. Creación de una herramienta informática que facilitará la puesta en marcha del Manual de Renaturalización. Actuaciones prácticas en diferentes espacios urbanos y naturales de Arrecife. Programa formativo dirigido tanto a técnicos del ayuntamiento como a agentes sociales del municipio, permitiendo transferir el conocimiento y el modelo a otras localidades del archipiélago canario.

La implicación de entidades especialistas en el proyecto garantiza un enfoque práctico, con vistas a replicar la experiencia en otros municipios y contribuir así a la lucha contra el cambio climático en toda Canarias.