Lanzarote destina 1,4 millones de euros al nuevo Centro de Coordinación Insular para reforzar la seguridad y la gestión de emergencias

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso significativo para mejorar la seguridad en la isla y en La Graciosa al aprobar por unanimidad una subvención de 1,4 millones de euros destinada a la creación de un Centro de Coordinación Insular (CECOPIN). Esta inversión, complementada hasta un total de 1,5 millones, será clave para fortalecer los sistemas de respuesta ante emergencias en ambas islas.

La iniciativa fue aprobada durante el pleno ordinario de octubre celebrado este viernes, en una sesión que también incluyó un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y la toma de posesión de la consejera del PSOE (partido de la oposición en el Cabildo de Lanzarote), Paula Corujo.

¿Qué es el CECOPIN y cuál será su función?

El CECOPIN será el órgano encargado de dirigir y coordinar las actuaciones durante una emergencia en Lanzarote y La Graciosa. Este centro estará bajo la gestión del Cabildo insular y permitirá la gestión directa y local de emergencias, así como una respuesta inmediata a cualquier situación que afecte a la seguridad de los ciudadanos.

Las emergencias y las llamadas efectuadas al 112 Canarias serán gestionadas desde la propia isla mediante personal especializado, lo que contribuirá a reducir los tiempos de actuación y a mejorar la eficacia en la resolución de incidentes. Más información oficial sobre el 112 en Canarias puede consultarse en el Gobierno de Canarias.

Un proyecto financiado por los Fondos de Desarrollo de Canarias

El proyecto recibe financiación íntegra de los Fondos de Desarrollo de Canarias (FDCAN), gestionados desde el área de Planificación y Coordinación de Proyectos del Cabildo. Esta dotación económica permitirá no solo la implantación de infraestructuras tecnológicas avanzadas, sino también la contratación de personal técnico y operativo, equipos de intervención, mandos intermedios y directivos.

El programa, denominado “Implantación y Modernización de Infraestructuras tecnológicas para la gestión de emergencias: Sistema Integral y Sala de Control en Lanzarote y La Graciosa”, tiene como objetivo principal la modernización del sistema de gestión de emergencias en las islas, garantizando mayor seguridad para la población.

Compromiso institucional con la seguridad ciudadana

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha señalado que la creación del CECOPIN representa “un paso fundamental para la seguridad de Lanzarote y La Graciosa”, subrayando la importancia de actuar de forma rápida y eficiente ante cualquier eventualidad. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, destaca que esta medida marca “un antes y un después en la seguridad de la isla”.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, su presidente, Francisco J. Aparicio, agradece el apoyo del Cabildo y resalta la importancia de seguir modernizando el sistema insular de gestión de emergencias.