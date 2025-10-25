Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carrera ilegal en Lanzarote: la Guardia Civil investiga a los conductores tras un vídeo viral

Un vídeo viral grabado en el pueblo de Mala muestra a dos vehículos tunning —uno azul y otro amarillo— compitiendo en plena vía pública; la Benemérita investiga posibles delitos contra la seguridad vial

Un vídeo que se difundió en redes sociales y en grupos locales de WhatsApp ha puesto en el foco a dos conductores del norte de Lanzarote. Las imágenes, recogidas por La Voz de Lanzarote y grabadas en la localidad de Mala (municipio de Haría), muestran a dos vehículos —un turismo azul y otro amarillo, ambos con modificaciones estéticas y pegatinas— compitiendo por la vía pública durante la noche. La Guardia Civil, a través de su Destacamento de Tráfico en Lanzarote, ha abierto una investigación para identificar a los conductores y determinar si los hechos constituyen un delito contra la seguridad vial.

En la grabación, tomada desde un tercer vehículo, se aprecia cómo ambos coches arrancan casi a la vez y circulan a alta velocidad por las calles de Mala. En varios fragmentos se observa que el vehículo amarillo realiza un adelantamiento peligroso, ocupando el carril contrario para superar a otro automóvil que circulaba por la localidad; el vehículo azul, por su parte, invade repetidamente la vía contraria para mantener la carrera. Ese comportamiento —circular en sentido contrario, adelantar con riesgo y competir en vía abierta— es considerado una conducta de alto riesgo para el resto de usuarios y para los peatones.

Aunque en la grabación no siempre se aprecian con nitidez las matrículas, los automóviles presentan pegatinas y cambios estéticos que facilitan su identificación. Esa circunstancia ha ayudado a los agentes a avanzar en la identificación de los modelos y, presumiblemente, de sus propietarios. La Benemérita ha señalado que el material audiovisual será una pieza clave en la investigación.

