El Golfo elige a su nueva e "imperfecta" soberana

La noche de elección de Miss Pardela o la gala de los misses, como suelen llamarla vecinos y vecinos de El Golfo, supera la década siendo el acto más divertido y que más público congrega en las fiestas populares de La Pardela que celebra en octubre el pueblo costero localizado en término municipal de Yaiza, así, El Golfo puede presumir de nueva e imperfecta soberana tras la elección este sábado de Miss Conejita del Mar, flamante Miss Pardela 2025, que ya reina en compañía de Carlota la Cangrejota, Miss Simpatía, y Paraíso Canario, Miss Elegancia, las tres figuras que con su "buen" hacer lograron convencer al jurado.

Veintidós candidatas estaban llamadas a competir por el relevo de Miss Eustaquia, Miss Pardela 2024, y no fue nada fácil para el jurado presidido por el magnate Juan Antonio Machado. Todos los chicos caracterizados como guapas aspirantes de un certamen de belleza subieron a la pasarela para intentar impresionar a los tres electores, aunque su gran objetivo era el de divertirse divirtiendo al público, y lo consiguieron con nota.

Nada más había que ver las risas, la alegría, la ovación y cómo se lo pasaron de bien chicos y grandes para entender por qué El Golfo corona la gala de los misses como el espectáculo de su preferencia, un show satírico que se ríe de la vida, que sigue creciendo sin perder la esencia de su buen rollo, creatividad y complicidad.

La gala tiene su corazoncito y este año el inicio estuvo señalado por el emotivo y merecido homenaje que el pueblo ofreció al presentador histórico, Guayo Rodríguez, fallecido el pasado mes de abril. En un encuentro siempre caracterizado por la confraternización, hermandad, gratitud y alegría no podía faltar el recuerdo de un gran animador del certamen. César Rijo, presidente de la comisión de las fiestas de La Pardela, asumió la presentación del evento.

Los misses cada año se superan buscando estilismos de alta costura, accesorios extravagantes, tacones imposibles o tocados llamativos para deslumbrar en la pasarela. Allí, bajo la presión del escenario y los focos y la expectativa del público, se notaron los avances de las pardelas viejas y la finura e ímpetu de las pardelas nuevas, de hecho, la Miss 2025 es de las nuevas generaciones de aspirantes, en cualquier caso, el éxito es colectivo.

El Ayuntamiento de Yaiza, a través del concejal de Festejos, Daniel Medina, agradece el esfuerzo organizativo de la comisión de fiestas de El Golfo y la participación y entrega del público e invita a repasar los momentos divertidos de la gala visualizando las fotos publicadas en portada de la web municipal www.yaiza.es.