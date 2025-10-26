Juan Méndez gana el concurso ‘Best Of Lanzarote’ con una espectacular imagen de Masdache

La segunda edición del concurso de fotografía ‘Best Of Lanzarote By AGH’, organizado por el Arrecife Gran Hotel & Spa, ya tiene ganador: el fotógrafo Juan Méndez, quien se ha alzado con el primer premio gracias a una impactante imagen del paisaje de Masdache, una de las zonas más características del interior de Lanzarote.

La fotografía ganadora, publicada en su cuenta de Instagram bajo el nombre @j.mendez.fotografia, fue seleccionada entre decenas de propuestas por su capacidad para capturar la esencia volcánica, atmosférica y emocional de Lanzarote, mostrando la belleza de un entorno tan singular como el de Masdache, donde el malpaís se funde con la bruma en una escena casi onírica.

La iniciativa, promovida por el hotel capitalino, se desarrolló del 18 de agosto al 19 de octubre de 2025 y estuvo abierta a cualquier persona interesada en mostrar su visión artística de la isla. El objetivo era claro: transformar la inspiración que emana del paisaje, la arquitectura y los rincones ocultos de Lanzarote en arte fotográfico.

Para participar, los usuarios debían publicar sus fotografías en Instagram dentro del plazo establecido, etiquetar al perfil del hotel (@arrecifegranhotelspa) y utilizar el hashtag oficial #BestOfLanzaroteByAGH. También se animó a etiquetar a otras personas interesadas y a seguir las cuentas del hotel en redes sociales.

Un jurado con criterio profesional

El jurado que seleccionó a los finalistas estuvo compuesto por figuras con experiencia y sensibilidad artística. Entre ellos figuraban Irina Santana, vinculada al equipo de comunicación del hotel, y el fotógrafo profesional Joaquín Vera (@boutique.2.pero).

El proceso de elección culminó el lunes 20 de octubre, cuando las fotos finalistas fueron publicadas en las redes sociales del Arrecife Gran Hotel & Spa, permitiendo al público votar con “me gusta” por su favorita. La fotografía de Juan Méndez fue la más votada, consolidando su victoria por aclamación popular.