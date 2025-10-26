Tiempo de finaos y Halloween

El Cabildo y varios municipios y localidades de Lanzarote se preparan para ofrecer la versión canaria de los días de Todos los Santos y Los Difuntos, cada uno con más o menos presupuesto, más o menos originalidad y rigor, pero sobre todo, con una defensa de las tradiciones de la tierra.

Así, el Cabildo ofrece una original propuesta para celebrar la festividad de los Finaos con la representación de La noche de finaos, una escenificación que recupera una de las celebraciones más arraigadas de la cultura popular canaria. La actividad, desarrollada por la compañía Actúa Teatro, se representará el 30 de octubre en el casco urbano de Tías y el viernes 31 en el casco histórico de Teguise, con entrada libre y gratuita.

La noche de finaos es una celebración teatral inspirada en los antiguos rituales canarios con los que se honraba a los difuntos. La propuesta de Actúa Teatro combina leyendas, costumbres y relatos populares, invitando al público a participar activamente en la representación. Los visitantes se adentran en un cementerio simbólico donde cada sepultura recuerda a un personaje histórico o imaginario que cobra vida al anochecer para contar su historia. El público se convierte en parte esencial de un espectáculo que entrelaza memoria, emoción y teatralidad, creando una atmósfera que evoca el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y la manera en que han sabido mantener vivo el pasado.

Haría acogerá el 30 de octubre una nueva edición de Cultura a pie de campo, una iniciativa que combina naturaleza, tradición, gastronomía, narración y música, con motivo de la celebración del Día de los Finaos. El evento se desarrollará a partir de las 18.30 horas en el Aljibe de Haría y contará con una programación que rinde homenaje a las costumbres y a la memoria colectiva del pueblo.

La iniciativa está organizada por Dinamiza Rural del Gobierno de Canarias y la Asociación Trib-Arte, en colaboración con el Ayuntamiento de Haría.

El programa comenzará el 31 de octubre, a las 18.30 horas, con la ruta cultural El agua y el valle de las mil palmeras, una actividad centrada en la importancia del agua como fuente de vida y en su relación con la biodiversidad y el paisaje agrícola del valle. Luego la narradora Cristina Temprano ofrecerá Historias y leyendas de los Finaos, un recorrido por relatos tradicionales que evocan la memoria y el misterio de la vida y la muerte.

La velada continuará con la actuación del Grupo Ánimas, a las 20.00 horas, que interpretará cantos de ranchos, símbolo de la unión entre lo espiritual y lo terrenal en las antiguas celebraciones de finaos. Como cierre, se ofrecerá una degustación de productos locales, a las 20:30 horas, bajo el nombre Sabores del Valle y de los Finaos, una experiencia que rescata las recetas y sabores tradicionales.

Además, en la plaza Haría habrá un gymkana y juegos tradicionales para que se puedan divertir desde los más pequeños hasta los mayores. El broche de oro en esta plaza será a las 21:00 horas con una representación teatral de la obra Una noche para recordar.

En Tías, la celebraciones comenzarán el 28 de octubre con talleres infantiles a partir de las 17.30 horas en la plaza Leandro Fajardo, a cargo de las asociaciones La Barrilla y Maramar. A las 19.30 h tendrá lugar el Pasacalles Halloween.

El 29 de octubre, la fiesta va a Puerto del Carmen, con talleres infantiles en la plaza de El Varadero a las 17.30 horas. El día 30 Tías recuperará la tradición con la Noche de Finaos, a las 18.00 en la plaza de la Iglesia de San Antonio.