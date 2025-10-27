La 11ª Semana Malvasía fusionará vino, paisaje y arte en Lanzarote

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Lanzarote celebrará del 3 al 9 de noviembre la undécima edición de la Semana Malvasía, un evento que convierte la Isla en un escenario para vivir el vino a través de los sentidos.

La cita coincide con el Día Mundial del Enoturismo, que se conmemora el segundo domingo de noviembre, una efeméride que busca destacar la riqueza cultural del vino, impulsar el turismo en las regiones vitivinícolas y promover la sostenibilidad. Con una programación que combina enología, arte, gastronomía y cultura local, la Semana Malvasía rinde homenaje a la identidad vitivinícola lanzaroteña y a su paisaje único.

La programación se abrirá el lunes 3 de noviembre en la Casa-Museo del Campesino, con la experiencia Astronomía y Vinos de Lanzarote, guiada por Astronomía Lanzarote. Una cita mágica bajo las estrellas para descubrir el firmamento lanzaroteño acompañado por vinos de la Isla.

El día 4, la Bodega Vulcano acogerá el taller Velas y Vinos de Lanzarote, impartido por Iranti Velas, donde los participantes aprenderán a elaborar velas artesanales con fragancias inspiradas en los matices del vino de Lanzarote.

Ruta por el Paisaje del Vino celebrada en 2024. | PRENSA DOP

El miércoles 5 llegará la Cata Sinestésica en Finca Testeina, de la Bodega de Yuco, una propuesta sensorial que invita a disfrutar el vino a través de los sentidos, sonidos y emociones.

El jueves 6, el restaurante Lilium se convertirá en escenario del encuentro VINOmios (Im)perfectos, una experiencia gastronómica en la que los asistentes jugarán a descubrir el maridaje perfecto entre vino y cocina creativa.

El viernes 7, la artista Rufina Santana abrirá las puertas de su estudio, Lanzarote Art Center, para compartir una experiencia enoartística, donde el vino se transforma en fuente de inspiración plástica y en reflejo del alma volcánica de la isla de Lanzarote.

La semana concluirá el domingo 9 de noviembre con la Ruta por el Paisaje del Vino, un recorrido para disfrutar de uno de los paisajes vitivinícolas más singulares del planeta. Una ruta por que recorre tres enclaves emblemáticos de La Geria, se finalizará con un enyesque y un brindis que cerrará una semana de experiencias únicas.

Durante toda la semana, los amantes de la gastronomía podrán disfrutar de ConVinados, una experiencia culinaria disponible en el restaurante Nakai en Playa Honda, que ofrecerá un menú especial maridado con vinos de la Isla.

Toda la información detallada sobre las actividades programadas estará disponible en el sitio web oficial www.semanamalvasia.com . Las entradas para los eventos podrán adquirirse a través de los formularios disponibles en las redes sociales Vinos de Lanzarote.

El Consejo Regulador de la DOP Vinos de Lanzarote invita a residentes y visitantes a sumarse a esta celebración del vino y la creatividad, agradeciendo la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo y la Fundación Cajamar.