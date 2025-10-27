La Fundación César Manrique exige retirar la publicidad exterior del aeropuerto de Lanzarote por alterar el paisaje insular

La Fundación César Manrique (FCM) rechaza la reciente instalación de grandes anuncios publicitarios en la zona exterior de llegadas y los accesos al Aeropuerto César Manrique-Lanzarote. La entidad considera que esta práctica vulnera gravemente los principios estéticos y medioambientales que han guiado la planificación paisajística de la isla durante más de cinco décadas.

Por este motivo, en una solicitud remitida a la dirección del aeropuerto en julio pasado, la Fundación pidió la retirada inmediata de los carteles, solicitud a la que todavía no se ha dado respuesta, puesto que después de varios meses no se observan cambios en el entorno del recinto aeroportuario. El malestar, según señala la FCM, es compartido por numerosos ciudadanos y colectivos lanzaroteños, que han hecho llegar sus quejas a la institución.

Una isla con tradición de protección del paisaje

Desde el año 1967, Lanzarote ha contado con un modelo pionero de defensa del entorno visual, gracias al Reglamento de Defensa del Paisaje y de la Arquitectura Popular Lanzaroteña, promovido por el propio César Manrique y aprobado por el Cabildo de la isla. Este reglamento prohíbe expresamente la colocación de vallas publicitarias y anuncios de gran formato en espacios públicos, como parte de una visión que integra el paisaje como patrimonio cultural y seña de identidad.

Esta filosofía ha inspirado planes urbanísticos posteriores como el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, consolidando un modelo de desarrollo armonioso y sostenible que ha sido reconocido nacional e internacionalmente.

César Manrique: una visión paisajística sin concesiones

César Manrique dejó numerosos testimonios públicos sobre su firme oposición a la contaminación visual. En una entrevista publicada en el diario La Provincia en enero de 1976, afirmó: "En Lanzarote se han realizado esfuerzos increíbles para proteger la isla y evitar el deterioro de su paisaje, con la prohibición de horrendos anuncios publicitarios. Posiblemente, ha sido el único lugar del mundo donde se ha conseguido este milagro”.

Estas declaraciones siguen vigentes hoy, tanto para la FCM como para muchos residentes y visitantes que reconocen en Lanzarote un ejemplo único de integración entre arte, naturaleza y desarrollo.

Publicidad en el aeropuerto: contradicción con el legado

Para la Fundación, resulta especialmente grave que esta situación se produzca en el aeropuerto que lleva el nombre de César Manrique, principal punto de entrada para quienes visitan la isla. La FCM considera que esta primera impresión debería reflejar los valores estéticos y medioambientales que han guiado el modelo insular.

Además, señala que las instalaciones exteriores del aeropuerto “merecerían un cuidado más esmerado”, acorde con su relevancia simbólica y su papel como escaparate de la identidad de Lanzarote.

Normativas e identidad: más allá de lo estético

La FCM recuerda que normativas como el reglamento paisajístico de 1967 no responden a intereses particulares, sino que buscan proteger el interés general y el patrimonio colectivo. De hecho, la ausencia de publicidad exterior ha sido uno de los elementos más valorados por los turistas que visitan la isla, quienes perciben un entorno cuidado, limpio y auténtico.

Romper con esta tradición, señala la Fundación, supone “desvirtuar la marca Lanzarote” y abandonar un modelo ejemplar que ha situado a la isla como un referente de sostenibilidad visual.

Llamamiento a la responsabilidad de AENA

La FCM concluye su comunicado instando a AENA, entidad gestora del aeropuerto, a que reconsidere su decisión y actúe con “ejemplaridad” en la gestión del espacio exterior del recinto. Reclama la retirada inmediata de los anuncios y la adopción de medidas que garanticen el respeto por el entorno paisajístico y cultural de Lanzarote.

La institución califica la presencia de estos elementos como un “error de planteamiento” que debe ser subsanado a la mayor brevedad, para preservar el carácter único del territorio insular y su proyección internacional como destino comprometido con la calidad del paisaje.